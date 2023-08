De Corato “Gran parte della città ancora allagata, specie nei sottopassi. Quando l’ultima manutenzione dei 130.000 tombini? Con cdx svuotati ogni anno con apposita squadra Amsa”

«In seguito ai nubifragi avvenuti sia domenica che lunedì, la nostra città è ancora completamente allegata, in quasi tutti i quartieri, ed i vari sottopassi sono strapieni di acqua al limite della percorrenza. A tal proposito, perchè il Sindaco non ci dice quando è stata fatta l’ultima manutenzione dei 130.000 tombini presenti sulle nostre strade? Con le Giunte di Centrodestra, fino al 2011 quando governavamo la città, una volta l’anno attraverso un’apposita squadra di Amsa, pensavamo a ripulire e svuotare completamente almeno 5.000 caditoie alla volta, in modo tale da non paralizzare la città nei periodi in cui le piogge erano più intense. Oggi, Sala, fa lo stesso? A mio avviso, vista e considerata la situazione di emergenza in città, non mi sembra proprio che ciò avvenga e che i controlli manchino da parecchio tempo»!

Così l’On. di Fratelli d’Italia, ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera e membro della Commissione d’inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia, Riccardo De Corato, sulle numerose strade ancora allagate dopo le forti piogge avvenute sia ieri che domenica.