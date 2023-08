Buche a Milano: 45mila interventi per buche in due anni. Area C la zona più “disastrata”

Nel giro di due anni sono stati effettuati ben 45.337 interventi per riempire le buche di Milano. Questi i numeri usciti dall’ultima seduta delle Commissioni a Palazzo Marino, a cui si aggiungono gli interventi sul pavé per la rimozione e sostituzione di 5.549 masselli. Il totale complessivo è quindi di 50.886 uscite dei tecnici per un costo totale di 1 milione e 180mila euro. La manutenzione straordinaria invece ha riguardato 925 interventi.

Il Municipio 1, corrispondente all’Area C è la zona con più buche della città: 9.294 interventi su un territorio che costituisce solo il 5,3% dell’intera Milano. Al Municipio 1 anche il record di lavori sui masselli, con 3.950 interventi: un numero che non sorprende dato che il pavé è nella stragrande maggioranza concentrato in centro.

A cosa sono dovute tutte queste buche in centro? Secondo il Comune, il fatto è dovuto a una quantità di chilometri di strade molto superiore rispetto agli altri municipi che con parchi e condomini limitano le carreggiate. Inoltre quasi tutte le strade sono percorse ogni giorno, numerose volte, da pullman turistici. Infine spesso e volentieri gli interventi sulle buche sono legati ai problemi dei masselli.