SPIRIT DE MILAN: gli appuntamenti dal 29 agosto al 3 settembre.

Ad agosto SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59, Milano) è aperto per ferie! Il punto di riferimento per i milanesi, sorto nella gloriosa struttura delle Cristallerie Fratelli Livellara, non si ferma (ad eccezione dei giorni 13-14-15 agosto in cui rimane chiuso) e accompagna gli amanti della musica dal vivo swing, jazz, blues e non solo con sempre nuovi appuntamenti con musica dal vivo, ballo e tanto divertimento.

Questi i prossimi appuntamenti:

MARTEDÌ 29 AGOSTO

Alle 22.00 – “CA.BAR.ET BOH VISA – E IL MARTEDÌ BUSSÒ” in versione agostana: protagonisti di questa speciale versione Folco Orselli, Germano Lanzoni, Flavio Pirini e ospiti a sorpresa da non perdere. Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

MERCOLEDÌ 30 AGOSTO

Alle 21.30 – perché CI VUOLE ORECCHIO OPEN MIC: Torna il palco aperto del mercoledì sera! Per partecipare è necessario compilare questo form (https://forms.gle/BTnBy1VpqgnJdeFE6).

GIOVEDÌ 31 AGOSTO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con EMILIO E GLI AMBROGIO: La band nasce nel 2007 proponendo spettacoli di ricerca e divulgazione del teatro-canzone. Nel loro repertorio le canzoni dei grandi maestri del cantautorato milanese: Gaber, Jannacci principalmente, ma non solo.

VENERDÌ 1 SETTEMBRE

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA THE FUNKY MACHINE: mix di energia, simpatia e coinvolgimento del pubblico in uno spettacolo ricco di coreografie, cambi d’abito e originali trovate sceniche. Il repertorio, vasto e in continua evoluzione, spazia dai classici degli anni 70 fino ai più recenti successi di musica pop e dance, il tutto proposto in medley dal ritmo travolgente. Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 2 SETTEMBRE

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT: nuova attesissima serata all’insegna dello swing allo Spirit de Milan! Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023).

DOMENICA 3 SETTEMBRE

Alle 22.00 – Spirit in Blues – Limido Bros: duo composto da Marco e Franco Limido, accompagnati da Davide Bianchi al basso e Alessio Gavioli alla batteria. (Ingresso gratuito).

Il progetto SPIRIT DE MILAN è un’idea di KLAXON srl, società nata nel 2000 come studio di progettazione che opera nel campo dell’exhibition design e ideatrice del festival SWING’N’MILAN. Tra i suoi obiettivi principali c’è quello di creare eventi tematici che coinvolgano i partecipanti a 360°. Spirit de Milan è anche un’associazione di promozione sociale; la tessera annuale non obbligatoria (valida fino al 31 dicembre) prevede un contributo di 15 euro e consente di avere riduzioni sulle serate a pagamento, oltre a dare la possibilità di partecipare ad eventi organizzati ad hoc per i soci e a sostenere le attività della web radio di Spirit, lo Spiritophono (www.spiritophono.it).

L’atmosfera vintage tipica dello Spirit De Milan è custodita nei suoi 1500 mq: lo Spirit de Milan non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina! Lo Spirit de Milan è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30). Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online.

Una volta arrivati nella zona ristorante bisognerà aspettare che La Mariuccia o L’Ambroes vengano ad accogliervi e ad accompagnarvi al tavolo prenotato. Il menù, ovviamente, comprende i piatti della tradizione milanese: cose semplici come quelle della nonna, cucinate con amore e con ingredienti selezionati.

