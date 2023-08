L’ASSOCIAZIONE CRISALIDE CAMBIA SEDE

Di Ersinija Galin

A più di un anno dall’inaugurazione Maurizio Beltrami presidente dell’associazione Crisalide traccia un bilancio e annuncia il cambiamento della sede.

Gli oltre 40 soci che frequentano l’associazione e partecipano ai vari corsi potranno trovare dal prossimo 2 settembre una sede più grande e più adatta alle varie attività.

Il cambiamento è stato possibile grazie alla socia fondatrice e attuale vicepresidente dell’associazione Crisalide, Sabrina d’Austria, già insegnate della scuola pubblica, che ha aperto una scuola parentale primaria privata, a metodo Montessori, Villa Villlacolle, in via Dalmine 11 a Milano.

Nello spazio, dotato di tutti i servizi, è stato ricavato un locale indipendente per ospitare anche la segreteria dell’Associazione Crisalide. Non solo. La gestione comune del loft permette la frequentazione agli alunni fino alla fine della giornata scolastica e successivamente dà la possibilità all’associazione Crisalide di utilizzare gli spazi per le proprie attività.

Per il prossimo autunno sono in programma diverse iniziative per gli adulti over 18enni soci della Crisalide: si spazia dai corsi di disegno ai corsi di pittura, dalle lezioni di inglese alla storia dell’arte, dalle geologia all’autoipnosi.

L’iscrizione all’associazione costa 30 euro l’anno mentre i singoli corsi della durata da 10 a 12 lezioni hanno un costo variabile tra i 100 e i 120 euro.

Oltre ai corsi si può partecipare a incontri gratuiti su temi economici e sociali condotte da esperti dei vari settori.

Lo spazio adatto ad attività ludiche come il gioco degli scacchi, backgammon e altri giochi da tavolo, per permettere la socializzazione e di passare il tempo in compagnia.

Per i più giovani è il luogo ideale per il doposcuola per studiare in uno spazio sicuro e sorvegliato dove poter usufruire anche di qualche ora di ripetizione.

Inoltre, ogni secondo sabato del mese, la Crisalide si trasforma in un mercatino dove è possibile scambiare o acquistare oggetti e libri usati.

Il 2 settembre il programma dettagliato delle iniziative verrà presentato presso la nuova sede- A partire dalle ore 17.30 si potrà visitare i nuovi spazi e incontrare alcuni docenti e relatori che illustreranno le loro attività.

La parola “crisalide”, deriva dal greco “chrusòs” che significa “oro” o meglio letteralmente risplendere, cosa che riflette, brilla e rifulge. Ma oltre al significato alchemico che questo insetto porta con sé è importante il significato simbolico: la potenzialità dell’essere, la fase di trasmutazione, di passaggio verso un cambiamento.

Ed è proprio il cambiamento fine ultimo che il presidente, Maurizio Beltrami, desidera ottenere: “La società nella quale viviamo non ci piace, ma non vogliamo stare a guardare. Vogliamo fare qualcosa per noi e per gli altri. Offrire uno spazio di riflessione, di incontro, di scambio. Per migliorarci e per migliorare l’ambiente che ci circonda”.

In queste parole Beltrami riassume l’obiettivo dell’associazione: impegnarsi verso un cambiamento sociale e culturale sul territorio. Una goccia nel mare, ma il mare è fatto di gocce.

E il cambio di sede è un’ulteriore conferma che tutto si muove e si trasforma e nulla resta immobile e immutato.

Associazione Crisalide

Via Dalmine 11

Milano (zona Baggio)

Telefono: 333 7866017

Mail associazionecrisalide@protonmail.com