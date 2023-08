Il poeta dialettale Claudio Grossi traduce Garcia Lorca in meneghino ed è un incanto

Garcia Lorca Traduzión in Lingua milanésa de Claudio Grossi.

ÁLBER.

Álber

Sérov saètt

Crodaa giò dal’azúrr ?

Che terrìbil guerriér v’hann mai traa giò?

O hinn staa magára i Stèll?

I vòster mùsich vègnen da l’anima di usèj

dai oeùgg de Dio

da ona perfètta passión.

Álber

Se incorgiaránn mai i vòster grég radìs

del mè coeúr sòtta tèrra ? ·

AGOST

Contralús a on tramónt

de pèrsegh e zùccher

E el Sô dénter al vèsper

‘me on niscioeù in del so frùtt

La loeùva la gh’ha intátt

El so rìs giáld e dúr

Agóst

I fiolètt mángen

Pán scúr insavorii de Lúnna.

SÉRA.

Sèra piovosa d’on colór grìs strácch

L’è tùtt inscì.

I piánt, sècch

Solitaria la mia stánza.

E i ritrátt vègg

e intátt el lìber…

Trasúda la tristèzza dai mòbil e da l’anima

Fórsi, per mì, la Natura la gh’ha on coeúr de cristáll

e me doeúr la cárna del coeúr e la cárna de l’anima

E a parlà i mè paròll galléggen in de l’aria

come sugher in l’acqua.

Domà per i tòoeùgg

