Il commento di Luciano: posticipi della 2a giornata

Buongiorno ai lettori, ieri sera si è conclusa la seconda giornata di serie A con i due posticipi Salernitana-Udinese e Cagliari-Inter.

Nella prima partita delle 18,30 finisce 1-1 tra Salernitana e Udinese. Dopo un primo tempo parco di emozioni, dove Ochoa risultata più volte decisivo, ci pensa il giocatore più discusso della fase finale di mercato dell’Inter, quel Samardzic che doveva essere un nuovo punto di forza dei nerazzurri ma alla fine torna ad esserlo nella stessa Udinese, e sblocca il risultato su assist di Lucca, promosso titolare. Dopo un primo tempo scarno di emozioni dove l’unico a mettersi in luce è il portiere messicano Ochoa con due voli plastici dei suoi, ad inizio ripresa è proprio lui, Samardzic, a sbloccare la situazione con una gran girata di sinistro. Il serbo sfrutta alla perfezione la torre di Lorenzo Lucca, all’esordio con assist in Serie A da titolare, per segnare l’1-0. L’ultima mezzora di gioco è di totale marca della squadra di Paulo Sosa. Si rivede il gioco palla a terra e, soprattutto, gli attacchi alla profondità. Uno di questi, l’unico veramente proficuo in tutta la partita, porta al gol del pareggio firmato da Dia. A smazzare l’assist è Candreva, che così facendo mette la firma su tutti i primi tre gol stagionali dei campani. Nel finale ci prova la Salernitana ma l’Udinese difende con ordine l’1-1 e incassa un meritato punto in trasferta.

In chiusura, a Cagliari, indiscutibile prestazione dei nerazzurri di Inzaghi che chiudono i giochi nel primo tempo. L‘Inter risponde nel miglior modo possibile a Milan e Napoli (oltre alla “intrusa” Hellas Verona) e prosegue il suo ottimo inizio di campionato con un altro 2-0, stavolta ai danni del Cagliari. I nerazzurri giocano una partita praticamente perfetta, chiusa di fatto già alla mezzora del primo tempo dalle reti di un Dumfries imprendibile e del solito Lautaro, già a quota tre reti in campionato e in testa alla classifica marcatori in compagnia di Giroud e Osimhen. Dalla Unipol Domus Arena arrivano solo indicazioni positive per Inzaghi, che può contare su una squadra rodata e stracolma di alternative dalla panchina: la caccia alla seconda stella sul petto che significherebbe 20° scudetto è appena cominciata, ma sembra già essere iniziata nel migliore dei modi. Quanto al neopromosso Cagliari, merita un plauso per la volontà e le iniziative intraprendenti, ma la differenza tra le due squadre è stata abissale.

Grazie per l’attenzione e arrivederci alla terza giornata, che inizierà il 1° settembre con Sassuolo-Verona alle 18,30, seguite da un big match tra Roma e Milan alle 20,45.