I parchi e gli stranieri

Adesso abbiamo capito come mai ci sono tanti che bivaccano nei Giardini: sono stranieri che non sanno l’italiano, che non hanno letto la “chiarissima” ordinanza di Sala e che non hanno scaricato l’app della Protezione Civile per sapere delle allerta meteo. Il sindaco ha stabilito, anzi, ha ordinato sino al 31 agosto: “La chiusura al pubblico dei Parchi recintati… In caso di allerta meteo o di avverse condizioni atmosferiche (presenza di vento, pioggia, grandine) il divieto di frequentazione si estende anche alle aree verdi non recintate.”.

Quindi sembrerebbe che i parchi siano vietati al permanere di una allerta meteo di qualsiasi colore, e quindi anche giallo. Non solo, anche in caso di vento o pioggia.

Diciamo che in generale l’assenza di vento è un fenomeno rarissimo, mentre la pioggia, non definendone l’intensità, è assai frequente. Quante saranno quindi le giornate in un anno con queste caratteristiche? Pochissime. Comunque sia, il giorno 26 c’era l’allerta meteo arancione e i Giardini Montanelli sono rimasti aperti. Al Sempione l’ANSA ha filmato l’arrivo di un groppo di vento e pioggia e c’era un sacco di gente a beccarselo in testa. Per stessa ammissione dell’assessora Grandi “i parchi erano aperti” a dispetto dell’ordinanza sindacale, aggiungiamo noi. “È oggi (il 27) che sono chiusi” continua la Grandi. Quindi, con la medesima allerta arancione un giorno sono aperti e un altro sono chiusi. Noi abbiamo cercato di capire e di informare postando: “Cerchiamo di fare chiarezza. In un primo tempo il divieto era stato deciso a partire dalle ore 12 del 26 agosto. Poi è stato posticipato alle 15. Ad esempio, ai Giardini Montanelli alle ore 16.15 i cancelli erano ancora sicuramente aperti.” Abbiamo solo detto la verità, la stessa di testate come Repubblica e il Giorno.

Come tutta risposta della assessora siamo stati tacciati di “alimentare la confusione” e di essere in “cattiva fede”. L’unica replica che ci sentiamo di fare è che per noi le sue stordite accuse sono un grande riconoscimento.

Enrico Pluda

(Agiamo Amici dei Giardini Montanelli)