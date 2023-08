Dal bagno 74 di Riccione arriva a Milano il tormentone dei single: Rumbamor

Di Claudio Bernieri

E’ arrivata da Miami (dove era in vacanza) la bergamasca Siphra, cantante e attrice , per verificare quello che succede al bagno 74 di Riccione. Un pò di storia: giugno, Il regista Roger Fratter ha fermamente voluto la sua nuova canzone nel film di prossima uscita La cella: e “ Rumbamor” frizzante ballo caraibico, nato dal compositore di colonne sonore Luciano D’Addetta e diventato canzone con la voce di Siphra doveva restare inedito fino all’uscita nelle sale del film. Luglio, l’attore milanese Ivan, sentito il provino in un bar di Peschiera Borromeo, va in vacanza e lo passa a una tv cubana che lo trasmette. Le vie della canzone sono infinite: agosto, Carlo Alberto Piccioni, manager del bagno 74 e raffinato musicista, orecchia il pezzo in una discoteca di Rimini e subito lo trasmette a sua volta a manetta dagli altoparlanti. La canzone è perfetta per gli innamorati che si sono lasciati e Rumbamor è diventato un tormentone romagnolo- cubano, fino al punto che in spiaggia, di sera, Rumbamor è diventato un gioco

Dicono i versi della canzone: “Dove sarai senza di me, tu ballerai senza un perché”

Perfetto annuncio di riconciliazione tra due ex che evidentemente si cercano ancora, in discoteca o tra il lettini del bagno74, racconta Siphra.

“Questa canzone riunifica gli amori perduti, è una panacea, continua la cantante, per gli amori che fanno dei giri immensi e poi ritornano, come cantava Venditti.“

Ed ecco il gioco. Carlo Alberto trasmette Rumbamor al tramonto in spiaggia, una gitana legge la mano a gli ex e alle single sperdute tra i bagni della riviera che ritornano e si incontrano di nuovo tra gli ombrelloni e i drink serali con piadine. Miracolo della spiaggia.

E il bello del bagni 74, tradizionale luogo di relax per bolognesi e milanesi nel “divertimentificio” romagnolo.

Rumbamor funzionerà anche a Milano, capitale dei single?

Sammy Varin e Erika Sbriglio, animatori di “Musica indipendente” su Radio Libertà ospiteranno prossimamente Siphra (che in egiziano significa levatrice) per saperne di più su questo tormentone musicale che riunifica anime e coppie litigiose e infedeli.