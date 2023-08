“Poesia nei cortili 2023” incontri d’autore e lettura di poesia nei cortili delle case storiche di Oleggio

Torna l’incontro con la poesia nei cortili delle case storiche di Oleggio (NO) a settembre. Tre appuntamenti in tre case storiche di Oleggio, dove saranno ospitati due poeti e un moderatore, i lettori e il pubblico. Una sorta di appuntamento al buio con la poesia, un incontro magico e inaspettato, un incontro intimo, in cui la poesia entra in punta di piedi nelle anime lasciando segni indelebili del suo passaggio.

Sabato 2 settembre ore 19 incontro con Francesca Del Moro da Bologna e Romano Calandra di Oleggio. Dialoga con gli autori Monica Zanon (Moka), presidente dell’Associazione Licenza Poetica e redattrice. Letture a cura di Elena Locatelli e Beppe Deiana.

Sabato 9 settembre ore 19 incontro con Rossana Frattaruolo da Ivrea e Alfredo Rienzi da Torino. Dialoga con gli autori Claudio Ardigò, critico letterario di Cremona. Letture a cura di Elena Locatelli.

Sabato 16 settembre ore 19 incontro Maggie (Maria Mancino) da Imola e Ilaria Biondi da Parma. Dialoga con le autrici Monica Zanon (Moka). Letture a cura dell’Associazione L’Altra Eva di Oleggio.

È obbligatoria la prenotazione presso la Libreria Piccola Officina del Libro oppure via telefono/whatsapp al numero 346/9741228, poiché solo prenotando si potrà scoprire il cortile che ospiterà l’incontro.

Evento organizzato in collaborazione con la Piccola Officina de Libro di Oleggio, Il Babi Editore di Borgomanero e l’Associazione Licenza Poetica di Lesa.