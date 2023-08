Corso Buenos Aires: la ciclabile

Dall’inizio di luglio sono in corso i lavori per la posa del cordolo a protezione della pista ciclabile in corso Buenos Aires (Porta Venezia-Loreto). Ricordiamo che i lavori si svolgono in orario serale e notturno, dalle 20 alle 5 del mattino, per causare il minor disagio possibile. Non sono previste comunque interruzioni di carreggiata, l’intero corso Buenos Aires rimarrà infatti aperto alla circolazione stradale.

La prima fase dei lavori prevede la realizzazione di una pista ciclabile in sede protetta su entrambi i lati della via, con una larghezza di circa due metri e cordoli larghi 50 cm e alti 17. L’intervento comporta l’eliminazione della sosta lungo corso Buenos Aires, mentre troveranno spazio alcune aree riservate al carico e scarico, a servizio degli esercizi commerciali presenti. Il tutto sarà comunque rivisto tra qualche anno da un intervento di arredo urbano più consono e migliorativo, con marciapiedi più ampi e grandi vasi con piante.

In queste settimane d’agosto sono in corso i lavori da piazza Lima sino a piazzale Loreto.

Ci lascia perplessi sempre il tratto lasciato senza cordoli prima dell’incrocio con piazza Lima, dove vengono sempre lasciate le auto in sosta vietata.

Così come abbiamo notato le auto parcheggiate nei punti dove la ciclabile, ora molto ampia, ha lasciato i vecchi stalli liberi, in teoria trasformati in area pedonale ma come sempre, usata dai furbetti come parcheggio.

Anche quegli stalli lasciati lungo la via, e che fan si che i cordoli assumano una strana forma che costringe i ciclisti a strane gimcane ci appaiono strani e azzardati a dire il vero.

Ecco comunque il resto della ciclabile verso piazza Argentina nel mese di agosto. Vedremo quando la città tornerà in piena attività come diventerà Corso Buenos Aires.