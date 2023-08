Aperti e subito richiusi i parchi

Periodo difficile per i parchi pubblici milanesi: riaperti sabato a un mese dal nubifragio più violento, sono tornati chiusi per la nuova allerta arancione, che ha previsto temporali con pioggia e vento nel fine settimana. Dunque, il Comune di Milano ha deciso che per tutta la domenica i parchi recintati sarebbero restati chiusi, con divieto di frequentazione valido anche per le aree verdi prive di cancelli. Nella stessa giornata, anticipata alle ore 13 la chiusura dei cimiteri cittadini, dato la previsione di precipitazioni nel pomeriggio.

Sono, di fatto, le stesse regole in vigore a Milano dal giorno dopo la tempesta del 26 luglio, che ha abbattuto migliaia di alberi, costringendo i tecnici comunali a quattro settimane di lavori e verifiche per mettere in sicurezza la zone a rischio. Un bilancio ancora non definitivo: almeno 1.700 piante danneggiate ai Giardini Montanelli, 2.600 al Parco Sempione, dove sabato mattina c’era stata una prima, timida riapertura.