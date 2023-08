Testimonianza Municipio 6: l’insostenibile assenza delle istituzioni

Pubblichiamo lo sfogo di un cittadino appartenente al gruppo “Municipio 6 Lorenteggio-Giambellino” che lamenta la mancanza di ascolto da parte delle istituzioni delle segnalazioni e delle denunce portate avanti dai membri del gruppo.

“È più di un anno che sono iscritto al gruppo. Spesso sono intervenuto sia nelle discussioni aperte da altri sia effettuando segnalazioni personali riguardanti la ns zona. Ho anche seguito con una certa assiduità i post pubblicati giornalmente.

Oggi sono giunto all’amara conclusione che tutto ciò (e mi riferisco essenzialmente alla denuncia dei tanti problemi della zona) non serve assolutamente a nulla. Nessuno di quelli che hanno il potere di intervento ci stanno a leggere né tanto meno a sentire.

Mi sembra, e io per primo ne faccio ammissione, che i ns post su argomenti essenziali come sporcizia, vagabondaggio, mobilità, cantieristica privata, lavori pubblici, degrado dei parchi, delinquenza, ecc. ecc. servano solo a sfogare la ns irritazione, il ns disappunto, la ns rabbia, cercando consolazione e gratificazione nel livello di condivisione che siamo riusciti a riscuotere. In sostanza ce la suoniamo e ce la cantiamo tra di noi. E quindi? Cosa abbiamo ottenuto in concreto? Nulla. Se mi sbaglio, e me lo auguro, prego chi leggerà il post di elencare qualche risultato raggiunto. Sarei davvero felice di potermi ricredere.

E non può essere certo la sola opera attiva, indefessa e meritoria di Sharon, cui va tutto il mio rispetto e apprezzamento, né la partecipazione ai Consigli Municipali (mi è bastato fare solo un paio di esperienze) a rendere superabili i limiti di questo mezzo di comunicazione.

Tutto ciò detto, mi scuso se mi sono dilungato, altrettante scuse rivolgo a quelli che non apprezzeranno il messaggio e un grazie a chi riserverà comunque la sua attenzione.

Un buon fine agosto a tutti.

Pasquale Suriano”