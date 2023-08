Sicurezza, controlli dei Carabinieri in corso Como e Stazione centrale

Venerdì notte, nell’ambito dei servizi di controllo coordinato svolti nell’area di corso Como e vie limitrofe, i carabinieri del Comando Provinciale di Milano, hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione due 30enni italiani entrambi con precedenti, sorpresi mentre tentavano di cedere un’autovettura risultata rubata la scorsa settimana una 45enne italiana. Inoltre, i militari dell’Arma hanno anche controllato due peruviani di 22 e 29 anni, senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale, nei confronti dei quali sono state avviate le procedure per l’espulsione. Infine, con il supporto dei NAS, sono stati controllati due esercizi commerciali tra cui un bar di piazza Luigi di Savoia, di proprietà di un 49enne italiano, sanzionato amministrativamente per mancata osservanza dei principi generali in materia di igiene, con contestuale segnalazione all’Ats.

