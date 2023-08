Il commento di Luciano: anticipi 2a giornata di serie A

Buona domenica amici sportivi, siamo “già” alla seconda e abbiamo qualche conferma (per ora) e qualche sorpresa, come la sconfitta dell’Atalanta al cospetto del Frosinone, tra gli anticipi di ieri che comprendevano anche Verona-Roma, Monza-Empoli e Milan-Torino.

Iniziamo a vedere come è andata a Frosinone, dove una Atalanta sicuramente fuori fase incassa la prima sconfitta stagionale. Il Frosinone domina in lungo e in largo il primo tempo, con Harroui e Monterisi in gol. Poi, nella seconda frazione di gioco, l’Atalanta di Gasperini cerca rabbiosamente una reazione. Zapata accorcia le distanze, ma gli uomini di Di Francesco conservano il vantaggio sino al triplice fischio e regalano ai tifosi il primo successo stagionale in Serie A.

Dopo la sconfitta a San Siro contro l’Inter, il Monza trova i primi punti del suo campionato battendo l’Empoli 2-0 all’U-Power Stadium, grazie alla straordinaria doppietta di Colpani. Il ragazzo di Brescia segna a fine primo tempo e a inizio ripresa, vittoria meritata per la formazione di Palladino: più pimpante, più pericolosa, più qualitativa. Colpani sblocca con un super gol al tramonto del primo tempo e raddoppia all’alba della ripresa, con in mezzo la traversa di Marin: da possibile 1-1 a 2-0. Il match si decide in pochi minuti, ma i brianzoli meritano ampiamente. La brutta notizia è l’infortunio di D’Ambrosio, che esce in lacrime in barella nel finale per un problema alla caviglia, evidentemente serio fino a opportune verifiche.

Altra sorpresa sgradita, per Mourinho a Verona: contro i gialloblu va sotto 2-0 per i gol di Duda al 4′ e di Ngonge (su assist di Duda) che in campo aperto non ha rivali, entra in area di rigore e batte Rui Patricio. Difesa giallorossa assente, la squadra giallorossa rimane in oppio svantaggio fino al 56′ quando Aouar accorcia le distanze, insaccando a porta vuota un pallone deviato di testa da Belotti. Roma che cerca fino alla fine l’assalto almeno ad un pareggio forse non immeritato, ma il Verona respinge ogni tentativo con tenacia e un po’ di fortuna, e porta a casa una vittoria (2-1) da 3 punti d’oro. Mourinho e la Roma attendono l’arrivo di Lukaku, nella speranza di aumentare la percentuale realizzativa di un attacco che potrà essere temibile, se una coppia come Dybala-Lukaku dovesse trovare una buona intesa.

A S.Siro si sono affrontate Milan e Torino, e i rossoneri escono a petto in fuori dopo una quaterna che rifilano ad un Toro con le corna decisamente spuntate, almeno per un’ora abbondante di gioco. In gol al 33′ Pulisic, raddoppio a cura di Giroud su rigore al 43′, accorcia poi Schuurs per il Toro al 36′ ma arriva il tris di Theo Hernandez in pieno recupero del primo tempo. Nella ripresa, altro rigore e doppietta di Giroud che chiude virtualmente la partita, anche se il Torino sfiora più volte il gol nel finale. Prestazione vigorosa degli uomini di Pioli, che hanno mostrato una raggiunta condizione ottimale e buon amalgama dei nuovi innesti. Soprattutto per l’autore del primo gol, Pulisic, i soldi pare siano stati ben spesi.

E’ tutto per gli anticipi del sabato, a domani per i commenti sulle rimanenti partite.