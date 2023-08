Milano: nubifragio con rischio idrogeologico. Seveso e Lambro fanno paura

Nubifragio sulla città di Milano, dove scatta l’allerta per il rischio idrogeologico.

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un nuovo avviso che conferma la criticità arancione (moderata) per temporali e segnala nuovi livelli di criticità gialla per il rischio idrogeologico dal pomeriggio e per il rischio idraulico dalla mezzanotte. Le intense piogge previste per oggi e domenica preoccupano per il rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro.

Alberi caduti e tetti pericolanti nel Milanese, 180 chiamate ai vigili del fuoco Le squadre dei vigili del fuoco di Milano sono impegnate nel fronteggiare il maltempo che si è abbattuto nel capoluogo milanese e in gran parte della provincia. Particolarmente colpita la zona sud-ovest nei Comuni di Trezzano, Corsico e Buccinasco. Gli interventi riguardano alberi pericolanti, alcuni dei quali caduti. La centrale operativa di via Messina ha ricevuto almeno 180 di chiamate di soccorso. A Milano in particolare le squadre di soccorso sono intervenuti in via Arsia 7, zona Quarto Oggiaro, per un tetto pericolante. A Varedo (Monza Brianza) svincolo bloccato in entrata per una pianta sulla superstrada, in direzione Milano. Un tratto della Tangenziale Ovest di Milano è stato temporaneamente chiuso a causa della caduta di un albero sulla strada. I vigili del fuoco di Milano sono impegnati nella rimozione dell’albero all’altezza di Assago. Sul posto sono presenti agenti della polizia locale. Un albero è caduto anche sulla Milano-Genova, direzione Genova, tra la corsia di emergenza e la prima corsia al km 35. Sul Ticino, in località Chiappana, nei pressi di Abbiategrasso, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo un gruppo di persone rimaste bloccate a causa della caduta di alcuni alberi.

Uomo colpito da una tegola a Milano, trauma cranico In via Lamarmora a Milano, un uomo di 68 anni è stato colpito alla testa da una tegola che si è staccata da un tetto a causa del forte vento che ha accompagnato le piogge. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che lo hanno portato con un trauma cranico al Policlinico, in codice giallo. Non si tratta dell’unico intervento a causa del maltempo. La centrale operativa dell’emergenza urgenza ha segnalato anche interventi per persone cadute mentre stavano chiudendo le finestre o rimaste leggermente ferite per porte che hanno sbattuto all’improvviso.

A Milano per maltempo linee dei tram deviate o interrotte Il violento temporale che si è abbattuto su Milano con forti raffiche di vento ha creato disagi anche alla circolazione dei tram, a causa dei rami caduti sui cavi della rete elettrica. Sono numerose, come segnala Atm – l’azienda che gestisce il trasporto pubblico – sui suoi canali social, le linee che deviano il loro abituale percorso o che sono

sostituite da bus.

Tempesta in Brianza Una tempesta di pioggia, vento e fulmini si è abbattuta in Brianza, nell’area tra Monza, Seregno e Rho. Il vento soffia fortissimo e già alcuni utenti stanno postando video e foto sui social. (Tgcom24)