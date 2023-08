Strada cede a Gratosoglio, un’auto sprofonda in una voragine

Una voragine ha inghiottito un’auto in via Feraboli, a Milano, in zona Gratosoglio. Il cedimento del manto stradale è stato causato probabilmente da una perdita dell’acquedotto che ha scavato sotto l’asfalto e ha allagato la strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici di Metropolitana milanese, al lavoro per riparare la condotta. La strada è stata transennata creando qualche disagio ai residenti. Non ci sono stati feriti.

