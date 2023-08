Pedofilo milanese offre soldi a famiglie in difficoltà o ragazze madri. Arrestato

La figlia che età dovrebbe avere più o meno per piacerti?”. A scrivere questa frase shock è stata una famiglia in difficoltà che, sul dark web, ha risposto al messaggio di un pedofilo milanese di 50 anni. L’uomo cercava ragazze madri e genitori in ristrettezze economiche e offriva soldi in cambio di sesso con le loro bambine. Individuato dalla polizia postale è stato arrestato. Nel suo computer c’erano oltre 400 tra foto e video pedopornografici.

Oltre 400 foto e video sul suo pc

A fare scattare l’indagine è stata una segnalazione della polizia canadese che è riuscita a individuare l’indirizzo dal quale era stata postata una foto a carattere pedopornografico su un sito frequentato da pedofili. L’immagine era stata caricata nel 2019. La polizia postale si è subito messa sulle tracce dell’uomo e ha scoperto che tra il 2019 e il 2022 aveva condiviso oltre 400 tra foto e video. A un certo punto, l’uomo si era messo a cercare spasmodicamente nel dark web ragazzini con i quali avere rapporti sessuali e aveva iniziato a pubblicare messaggi dove offriva denaro a famiglie o ragazze madri in difficoltà.

Contattava ragazzine sul web

“Ora basta”, aveva scritto in un messaggio, “ho talmente tanto materiale. E’ ora di fare sul serio”. Da qui la ricerca di ragazzini con i quali avere rapporti. Fortunatamente i suoi propositi non sono mai andati a buon fine. Alcune ragazzine contattate su Skype, dopo avere scoperto la sua età e le sue intenzioni, hanno smesso di rispondergli.

I messaggi dei genitori

Invece, nel dark web qualche famiglia si è fatta avanti. Un genitore disperato gli ha scritto: “La figlia che età dovrebbe avere?”. Il pedofilo ha risposto: “Ho intuito che avevate bisogno. A me piacciono dai 14 ai 17, ma anche di 12, se hai un rapporto complice”. Su ordinanza del gip di Milano Roberto Crepaldi, l’uomo è stato arrestato per cessione e detenzione di materiale pedopornografico.