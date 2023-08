I racconti di Capitan U 1947: Il nostro è un governo fascista, o no?… a Lei la risposta, Signor Presidente

Signor Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Lei mi rivolgo con rispetto, umiltà e speranza perché Lei è a capo del nostro Stato, è il nostro Padre putativo che lo rappresenta come massima carica e come tale è l’unico in grado di intervenire sui propri figli quando questi litigano in continuazione e non sono in grado da soli, o non vogliono, trovare un punto di incontro per il bene loro e della grande famiglia comune: l’Italia!

La maggior parte dei cittadini che italiani si sentono è al di sopra di slogan e diatribe basate su ideali che ai più possono apparire obsoleti o, soprattutto, inopportuni in momenti così difficili per l’intera umanità, a causa degli eventi che la investono con violenza senza mostrare uno spiraglio di tregua. Tema principale della disputa è che, per una parte dei contendenti, siamo governati da un “governo fascista” e su questo tema tutti gli altri problemi diventano secondari.

Il Presidente degli Stati Uniti Biden, come del resto tutta l’Europa, ha espresso il suo verdetto tranquillizzante: “A capo del governo italiano non c’è una destra fascista” ma un capo preparato e ispirato, pur se di centro destra, ai più alti valori democratici e sociali. Ma questo pare non basti a tranquillizzare, a rasserenare e a porre fine a un conflitto che ha origine nel passato e come tale vuole rimanere. Per me, e per molti come me, continuare ad aggrapparsi al passato angoscia e limita il presente ed impedisce proiezioni nel futuro costruttive e innovative. Questo mio rivolgermi direttamente a Lei, Signor Presidente, è frutto di una attenta e sofferta riflessione: Lei rappresenta l’ultima speranza … un suo intervento chiarificatore e definitivo potrebbe creare quel ponte riunificante da percorrere insieme, centro sinistra e centro destra, ognuno con le proprie idee, ma entrambi con un unico scopo finale, il bene della nostra Nazione .

Per chiudere questo mio appello Le voglio dedicare un brano che ho scritto più di 60 anni fa, Il Cammino Di Ogni Speranza, canzone presentata a un Festival di Sanremo da big nazionali ed internazionali accomunati da un’unica speranza, quella di un mondo migliore basato sull’amore: Caterina Caselli e Sonny&Cher.

Dal più profondo del cuore Signor Presidente, Umberto Napolitano, alias …

Capitan U 1947