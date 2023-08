Ucciso Prighozhin con altri comandanti della Wagner, erano a bordo dell’aereo precipitato

24Secondo una fonte citata dal sito Fontanka di San Pietroburgo, il leader del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, era a bordo dell’aereo precipitato oggi nella regione di Tver. Insieme a lui, secondo il sito, c’erano anche altri comandanti del gruppo paramilitare. Secondo una fonte citata dal sito Fontanka di San Pietroburgo, la cerchia ristretta del leader del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, non riesce a mettersi in contatto con lui. Secondo l’Agenzia russa per il trasporto aereo, il nome di Prigozhin è sulla lista dei passeggeri dell’aereo precipitato nella regione di Tver durante il volo da Mosca a San Pietroburgo. A bordo c’erano 10 persone, tra cui tre membri dell’equipaggio. Nato a San Pietroburgo nel 1961, Prighozhin, dopo una lunga carriera nel settore del gioco d’azzardo e della ristorazione che gli è valso il soprannome di “cuoco di Putin”, ha ammesso solo recentemente di aver fondato il gruppo militare privato Wagner nel 2014, per sostenere l’azione russa in Donbass.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845