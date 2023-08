Milano: solo il 15% degli abitanti sono famiglie sposate con figli

A Milano le famiglie con figli sono pochissime. La maggior parte di queste si trova a Porta Monforte a corso Buenos Aires, zona Porta Venezia. Nel 2022 in questa zona sono nati 424 bambini. A seguire poi troviamo il quartiere di Bande Nere, che si trova nella zona sud ovest della città. Qui sono state registrate 327 nascite, poi c’è Villapizzone, qui i fiocchi sono stati 301. Un solo bebè è nato nei quartieri di Roserio, Quintosole, Stephenson e a Cascina Merlata. Un dato assolutamente negativo.

Ecco dove sono nati più, e meno, bambini

Se anziché parlare di quartieri, si parla di Municipi, la situazione cambia. Si parla quindi di 1.376 nascite al Municipio 8, di 1.358 al Municipio 9 e di 1.204 al municipio 4. Per i Municipi 7, 6, 3, 5, 1 si parla rispettivamente di 1.163, 1.121, 1.098, 1.000, 844 e 592 nascite. In linea generale in tutte le zone sono nati più maschi che femmine ovvero 5.052 neonati maschietti e 4.834 femminucce. Soltanto il 16% di questi, ovvero 1.616 bimbi su 9.886 porta il doppio cognome, per cui ha il cognome paterno e materno. (Imilanesi.Nanopress.it)