A Milano dal 9 al 17 settembre 2023 mostre ed eventi culturali gratuiti per l’ottava edizione della kermesse artistica “Con la luce negli occhi” Posta in arrivo

L’arte e i giovani artisti emergenti saranno i protagonisti di Con la luce negli occhi , la manifestazione artistico-culturale organizzata per l’ottava edizione del Premio Michele Cea che andrà in scena dal 9 al 17 settembre a Milano, presso lo Spazio “Ex Fornace Gola”, Alzaia Naviglio Pavese, 16. La kermesse è organizzata dalla Fondazione Michele Cea ETS, con il contributo di Fondazione Cariplo, Anteprima design, Well See, Maiestus e con il patrocinio del Comune di Milano MUNICIPIO 6, Città Metropolitana di Bari, Liceo Artistico di Brera, Accademia delle Belle Arti di Agrigento, Associazione Regionale Pugliesi, GAL, ASM Costruire Insieme, Comune di Alessandria e Associazione Arteka e Hoken Tech.

Nove giorni di incontri, presentazioni e proiezioni totalmente gratuiti in cui artisti, fotografi, scrittori, attori, registi avranno modo di farsi conoscere e dialogare con la cittadinanza, grazie all’impegno della Fondazione Michele Cea ETS, nata con l’obiettivo di divulgare la produzione artistica di Michele Cea, il giovane e promettente artista concettuale di Milano scomparso a soli 27 anni il 22 luglio 2015, e di dar voce e sostenere, anche economicamente, i giovani artisti, italiani e stranieri.

Arti figurative, letteratura, fotografia, cultura cinematografica si incontreranno, così, durante la kermesse che si aprirà con la serata di vernissage di sabato 9 settembre (ore 18.00), presentata dall’attore e critico d’arte Michele Franco, cui prenderanno parte: Anna Scavuzzo, Vicesindaco del Comune di Milano (saluti); Francesca De Feo, Assessore alla Cultura del Comune di Milano Municipio 6; l’attrice Margot Sikabonyi; Carlo Motta e Elios Inverno, Editoriale Giorgio Mondadori; Franco Ferrari, ASM Costruire Insieme, Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Alessandria. Sarà presente anche Alfonso Borghi, noto artista contemporaneo e maestro (https://www.alfonsoborghi.it/) cui è stata dedicata la copertina del Catalogo di Arte Moderna 58 (CAM) e che, in segno di amicizia e stima, ha deciso di donare alla Fondazione Michele Cea una sua opera, che rimarrà in esposizione per tutta la durata della manifestazione.

Nel corso del vernissage verranno presentate le opere dei 12 artisti (profili e opere dei finalisti disponibili al seguente link: https://www.dropbox.com/scl/fo/aafdo2ah4i6pu2se9s56x/h?rlkey=zma4vohtt2qgja887ojp36n6y&dl=0) arrivati in finale e verranno proclamati i tre vincitori del Premio Michele Cea. Oltre ai riconoscimenti in denaro di 3.000, 1.000 e 500 euro, i primi tre classificati verranno premiati con mostre e pubblicazioni su riviste e cataloghi di arte che daranno loro la possibilità di far conoscere il proprio talento e diffondere le proprie opere. Inoltre, grazie alla recente partnership con l’azienda italiana Hoken Tech, tutti e 12 gli artisti arrivati in finale avranno la possibilità – se vogliono – di digitalizzare gratuitamente in NFT (non-fungible token) la propria opera finalista.

La kermesse proseguirà poi giovedì 14 con la proiezione del Cortometraggio Tagliamo corto: non ci bastano le briciole, dedicato al quartiere milanese della Barona. Venerdì 15 sarà la volta della serata letteraria: una vera e propria tavola rotonda condotta da Annalisa Cantù in cui quattro scrittori presenteranno le loro opere. Mentre sabato 16 si parlerà di fotografia con la presentazione della mostra “Con gli occhi di Masa”, in cui Emanuele Cortellezzi dialogherà con l’autore Daniele Di Stefano. La manifestazione si concluderà domenica 17 (più in basso il programma completo).

“In memoria di nostro figlio Michele, non potendo più aiutare lui nella sua vocazione artistica, abbiamo deciso di dar vita a una fondazione che avesse come obiettivo principale quello di essere totalmente al servizio dei giovani che vogliono farsi strada nel mondo dell’arte, supportandoli, anche finanziariamente, attraverso pubblicazioni, mostre, borse di studio e un concorso annuale, il Premio Michele Cea, cui possono partecipare tutti gli artisti italiani e stranieri fino ai 40 anni. Il prossimo bando si aprirà nei primi mesi del 2024, ma i giovani interessati a partecipare possono già contattarci tramite il nostro sito o i nostri canali social”, spiegano Nicola Cea e Lina Bavaro, genitori di Michele Cea e creatori della Fondazione che porta il nome del figlio scomparso.

Le opere di vincitori e finalisti in mostra dal 9 al 17 settembre a Milano. Tutte e 12 le opere arrivate in finale rimarranno esposte presso lo Spazio “Ex Fornace Gola”, Alzaia Naviglio Pavese, 16, Milano, per l’intera durata della manifestazione Con la luce negli occhi, dal 9 al 17 settembre. Orari: tutti i giorni 10:00-12:30/15:00-21:00. Nei giorni in cui sono previsti gli eventi la chiusura avverrà alle 23:00 (vedi programma più in basso).

Ai tre vincitori sostegno economico e visibilità. Il primo classificato verrà premiato con una somma di 3.000 euro; una scultura realizzata dallo scultore Germano Caiano tratta dall’opera numero 50 di Michele Cea; una mostra personale e/o collettiva; la pubblicazione dell’opera vincitrice sul mensile Arte (Editoriale Giorgio Mondadori-Cairo Editore) del mese di ottobre 2023 e la segnalazione sul Catalogo di Arte Moderna 2024 (CAM 60 – Editoriale Giorgio Mondadori). Al secondo e terzo in classifica andranno rispettivamente un premio di 1.000 e 500 euro, oltre alla segnalazione sul Catalogo di Arte Moderna 2024 (CAM 60 – Editoriale Giorgio Mondadori).

Programma eventi “Con la luce negli occhi” – OTTAVA Edizione.

Spazio “Ex Fornace Gola”, Alzaia Naviglio Pavese, 16, Milano

Sabato 9 settembre (ore 18.00). Vernissage-Premiazione. Presentazione dei dodici finalisti e premiazione dei vincitori del Premio Michele Cea. Presenta l’attore e critico d’arte Michele Franco. Prenderanno parte: Anna Scavuzzo, Vicesindaco del Comune di Milano (saluti); Francesca De Feo, Assessore alla Cultura del Comune di Milano Municipio 6,; l’attrice Margot Sikabonyi, Carlo Motta e Elios Inverno, Editoriale Giorgio Mondadori; Franco Ferrari, ASM Costruire Insieme, Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Alessandria. Sarà presente anche Alfonso Borghi, artista cui è stata dedicata la copertina del CAM 58.

Giovedì 14 settembre (ore 19:00). Proiezione del cortometraggio Tagliamo corto: non ci bastano le briciole sul quartiere della Barona (Milano). Il filmato, realizzato in collaborazione con l’Associazione Arteka, ha come protagonista Rebecca, costretta a trasferirsi in Barona. Del quartiere conosce solo la fama, ma un incontro le farà cambiare il punto di vista. Il corto è stato realizzato con la partecipazione straordinaria di Luca Abbrescia.

Venerdì 15 settembre (ore 19:00). Serata letteraria condotta da Annalisa Cantù con gli interventi di Arianna Montanari, autrice di Parole Nascoste (Ed. Mondadori); Sergio Camellini, autore di Opera Omnia (Miano Editore); Attilio De Pascalis, autore di Longevità Fatale (Mind Edizioni); Anna Maria Zoppi, autrice di Non ne sapevo niente (Basilisco Ed.) .

Sabato 16 settembre (ore 19:00). Mostra fotografica Con gli occhi di Masa di Daniele Di Stefano. Emanuele Cortellezzi dialoga con il fotografo.

Domenica 17 settembre (19:00). Finissage: ultimo giorno di esposizione della mostra.

