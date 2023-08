Via Montegani, fermato durante un controllo: deve scontare quasi 5 anni per droga

Lunedì sera, intorno alle 23, durante un controllo di routine in via Montegani, zona Chiesa Rossa, una pattuglia della polizia di Stato ha fermato un marocchino di 33 anni, irregolare sul territorio italiano e con precedenti, trovato in possesso di 11,8 grammi di hashish e di un coltello a serramanico con lama da 13 centimetri.Inoltre, l’uomo è risultato destinatario di un ordine di carcerazione, deve infatti scontare 4 anni, 7 mesi e 27 giorni, per reati legati alla droga.

Mentre gli agenti lo stavano portando in Questura il 33enne ha danneggiato il plexiglass divisorio della voltante. Per cui, oltre all’arresto per la pena da scontare, è stato indagato anche per danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.