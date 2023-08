Milano: quanto costa un chilo di pane? Ecco il prezzo al supermercato

Lo sapete quanto costa al giorno d’oggi comprare un chilo di pane in una città come Milano? Le cifre che state per leggere vi faranno rimanere a bocca aperta, ma questo corrisponde alla pura realtà. Le famiglie italiane si sono trovate in grandi difficoltà, soprattutto dopo quanto è successo da tre anni a questa parte.

I prezzi in generale sono aumentati a dismisura e questo ha portato a delle gravi conseguenze per milioni di famiglie. Ciò che fa pensare è che beni di prima necessità, come ad esempio il pane, ha raggiunto delle cifre impressionanti. Scopriamo insieme quanto costa un chilo di pane nella città di Milano.

Un chilo di grano: ecco quanto costa

Sono ormai anni in cui non si sente parlare d’altro di aumenti di prezzi e di inflazioni. In particolare ci si stupisce di quanto sia aumentato il prezzo di un bene di prima necessità, come ad esempio il pane.

Dietro alla cifra che troviamo al supermercato o dal panettiere c’è molto altro, che molto spesso non conosciamo. Innanzitutto, ci siamo mai chiesti quanto pagano gli agricoltori per un chilo di grano? La risposta è semplice: un chilo di grano che serve per produrre un chilo di pane viene pagato 40 centesimi.

Il costo della materia prima è effettivamente molto basso e questo incide solamente il 10% sul prezzo finale del pane. Possiamo quindi dire che non è il costo della farina ad aumentare, ma tutto quello che ruota attorno alla produzione dello stesso.

Ci riferiamo ad esempio all’aumento dell’affitto dell’immobile in cui viene prodotto, al caro energia, il costo del lavoro o ancora al prezzo del trasporto. Infine, dobbiamo sottolineare anche un altro aspetto ossia che il nostro Paese non dipende della importazione del grano ucraino e russo.

Quanto costa un chilo di pane in Italia?

Fatte tutte le premesse del caso, sorge una domanda spontanea: ma quanto paghiamo il pane in questo periodo nel nostro Paese?

Secondo uno studio della Coldiretti è emerso che un chilo di pane si paga in media 3.10 euro. Ultimamente però, si pensa che in una regione come la Campania ci sarà un aumento di 50 centesimi o addirittura 1 euro al chilo. Al momento la città in cui si paga di meno il pane è Napoli con una media di 1.89 euro.

Dove si paga di più questo bene di prima necessità è sicuramente al Nord in cui si raggiunge 4.72 o 4.90 euro. In tutto questo discorso non si prende in considerazione un aspetto che al giorno d’oggi incide parecchio.

Infatti, in questi ultimi anni si parla di un aumento di persone che sono intolleranti al glutine, ad esempio, e questo significa che il pane realizzato appositamente per loro supera notevolmente la media. L’aumento in questo caso è di 10/20 centesimi in più, ma se sommati a tutto il resto non è niente male!

Quanto costa un chilo di pane a Milano?

Parliamo ora dell’oggetto in questione: quanto costa un chilo di pane a Milano? Partiamo subito con il dire che nel capoluogo lombardo il pane ha un costo alle stelle. Se Napoli è la città in cui costa di meno, al supermercato o dal panettiere sotto al Duomo alla cassa pagheremo ben 4.46 euro al chilo.

Tornando indietro con il tempo, il pane era un alimento alla portata di tutti ora non possiamo dire la stessa cosa. Se a Milano costa quella cifra, i bolognesi si ritengono ancora più sfortunati perché devono sborsare una media di 4.91 euro al chilo

Coldiretti ha affermato più volte, soprattutto in questo ultimo periodo, che il costo della produzione dal grano al pane è aumentato di ben dodici volte. Le ultime analisi hanno dimostrato che un chilo di grano tenero viene venduto mediamente a 26 centesimi al chilo, mentre un chilo di pane si aggira (sempre mediamente) a 3.10 euro. Il calcolo è presto detto: il rincaro è di dodici volte.

Come possiamo notare da quanto detto fino ad ora, il costo di un chilo di pane ha raggiunto delle cifre incredibili!