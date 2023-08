Posticipi della 1a giornata di serie A

Si è conclusa ieri la prima delle 38 giornate del campionato 2023-24.

A Torino, il Cagliari appena tornato nella massima serie inchioda i granata sullo 0-0. Portieri decisivi in avvio di partita. Radunovic salva su Sanabria, miracoloso invece Milinkovic-Savic su Nandez. Partita fisica dove affiora ben presto la stanchezza. Nel secondo tempo i due allenatori mischiano le carte ma la sostanza non cambia. Pareggio all’esordio per Ranieri al ritorno in Serie A.

A Bologna, esordio di verifiche per il Milan di Pioli, che risponde subito “presente” con un avvio che non lascia dubbi sulle intenzioni rossonere. È solo l’11° di gioco, cross in mezzo dalla tre quarti, sponda di Reijnders in allungo che rimette in mezzo, e Giroud deve solo appoggiare in rete per il vantaggio milanista. Il raddoppio non tarda, arriva dopo 10 minuti con il nuovo acquisto Pulisic, che prende palla a centrocampo, avanza centralmente, uno due con Giroud e dai venti metri di prima la mette di potenza sul palo lontano a incrociare. Primo tempo con doppio vantaggio Milan, il Bologna non sembra in grado di creare presupposti concreti per recuperare il risultato. La ripresa inizia sullo stesso tono del primo tempo, ma col passare dei minuti il Bologna cresce di tono, sembra aver preso le misure e non concede più certi spazi al Milan. Di contro, in fase di attacco non mostra però incisività sufficiente a mettere in vera difficoltà il Milan. Finisce quindi con il risultato acquisito nei primi 45′, un 0-2 che consente di rossoneri di mantenere il passo delle altre maggiori pretendenti al titolo, Inter, Juventus e Napoli, tutte vincenti senza esitazioni.

Arrivederci alla prossima, seconda giornata che inizierà sabato 26 agosto con 4 anticipi: Frosinone-Atalanta e Monza-Empoli (18,30), seguite da Verona-Roma e Milan-Torino alle 20,45.