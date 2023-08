Caldo, oggi bollino rosso in 16 città: anche Roma, Milano e Napoli

Il caldo continua a farsi sentire sull’Italia. Nella giornata di oggi sono 16 le città da bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona. Bollino arancione, invece, per Venezia e Viterbo. Meno torrido il clima a Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara e Reggio Calabria dove il bollino è giallo. Caldo record sulla Marmolada: 13,3° Celsius a 3.343 metri, la temperatura più alta degli ultimi 10 anni | Cnr: tutti i ghiacciai alpini sopra lo zero Per Firenze e Bologna il bollino rosso si allunga fino a mercoledì 23 agosto, secondo il bollettino pubblicato dal ministero della Salute: quel giorno saranno 17 le città con allarme rosso. Nel capoluogo toscano la temperatura massima percepita sarà di 38 gradi nella giornata di lunedì, di 39 martedì e di 40 mercoledì. Il record di giornata è stato raggiunto domenica alla stazione meteo Firenze Orto Botanico con 38 gradi alle 13 ora solare; alle 10 di lunedì mattina, sempre ora solare, si sono registrati 35,4 gradi. Nel capoluogo emiliano previsti fino a 37 gradi. Nessuna città ha il bollino verde.

