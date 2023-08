Offerte di lavoro nell’ambito della cultura, concorsi e posizioni aperte di agosto

A Milano, Mondadori è alla ricerca di un editor per la narrativa italiana. Come Editor la risorsa risponderà al Responsabile Editoriale della Narrativa Italiana Mondadori e si occuperà principalmente di acquisire nuovi autori e stabilire con loro un rapporto di fiducia e collaborazione. L’obiettivo è giungere a gestire in autonomia l’intero processo: dall’acquisizione del libro, al lavoro sul testo accanto all’autore – ove necessario –, al far arrivare il libro ai suoi lettori immaginando un publishing adatto. Avrà un ruolo attivo nella definizione delle copertine e dei testi che riporteranno, inclusi i testi per la rete vendita. Per informazioni andare sul sito di Mondadori.

A Milano, il CAI – Club Alpino Italiano ha pubblicato un avviso di Manifestazione di interesse all’assunzione dell’incarico di Project manager Area Cultura del CAI. Scadenza 11 settembre. Per informazioni recarsi sul sito del CAI.

A Monza, la Regione Lombardia ha pubblicato l’avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. Scadenza 5 settembre 2023. Per informazioni consultare il sito della Regione Lombardia.

Ad Albosaggia (Sondrio), il Parco delle Orobie Valtellinesi bandisce un concorso pubblico, per la copertura di un posto di funzionario di Servizi Forestali – Area Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex cat. D1), a tempo parziale per 18 ore settimanali e indeterminato. Scadenza 15 settembre 2023. Per informazioni andare sul sito del Parco.

Ad Albosaggia (Sondrio), il Parco delle Orobie Valtellinesi bandisce un concorso pubblico, per la copertura di un posto di funzionario di Servizi Ambientali – Area Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex cat. D1), a tempo parziale per 18 ore settimanali e indeterminato. Scadenza 15 settembre 2023. Per informazioni andare sul sito del Parco.

A Vobarno (Brescia), il Comune di Vobarno bandisce un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di “istruttore amministrativo addetto Ufficio Cultura e Biblioteca con contratto a tempo pieno ed indeterminato (36 ore settimanali). Scadenza 19 settembre 2023. Per informazioni consultare il sito del Comune di Vobarno.

A Bolzano, l’Azienda Musei provinciali cerca per il Museo Eccel Kreuzer un collaboratore / una collaboratrice nell’ambito dell’accoglienza al pubblico. Scadenza 25 agosto 2023. Per informazioni consultare il sito dell’Azienda Musei Provinciali di Bolzano.

A Ferrara, l’Università di Ferrara bandisce un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di Categoria C, Posizione economica C1 Area Biblioteche per le esigenze del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Scadenza 21 agosto 2023. Per informazioni andare sul sito dell’Università di Ferrara.

A Firenze, l’Università di Firenze bandisce un concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti di categoria C, posizione economica C1, dell’area biblioteche, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno da assegnare all’Area per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, per le esigenze del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Per informazioni andare sul sito dell’Università di Firenze.

A Piegaro (Perugia), l’agenzia Randstad cerca, per azienda del settore dei beni culturali, un addetto alla custodia museale. Proposto inserimento a tempo determinato di un mese, con possibilità di proroghe. Orario di lavoro full time 5 giorni su 7, dal martedì al venerdì e la domenica. Livello retributivo 5° CCNL Commercio. Scadenza 8 settembre. Per informazioni andare sul sito di Randstad.

A Roma, la società SI.RA. Archeologia srls cerca personale qualificato (Archeologo di I e II fascia) con partita IVA per assistenza su cantieri di fibra ottica, nei comuni di Roma, Viterbo e Latina. Per informazioni andare sulla pagina Linkedin dell’azienda.

A Palermo, la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana ha pubblicato una manifestazione di interesse per ricoprire il ruolo di addetto stampa della Fondazione. Scadenza 29 agosto. Per informazioni andare sul sito della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana.

Finestre sull’Arte