Il commento di Luciano: prima domenica di serie A

Buon lunedì ai lettori, si sono giocate ieri altre 4 partite, in campo nel tardo pomeriggio Sassuolo e Atalanta, contemporaneamente a Roma-Salernitana.

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sono i nerazzurri di Gasperini a imporsi sui neroverdi, 2-0 con reti di De Katelaere (ma guarda un po’, ci avrei scommesso…) nel finale, e gran gol di Zortea in pieno recupero. Avvio in scioltezza dei bergamaschi, che agguantano i primi tre punti in una trasferta non facile.

Pareggio (2-2) all’Olimpico tra Roma e Salernitana, con doppiette di Candreva e del “gallo” Belotti, che porta la Roma in vantaggio al 17′. Il pareggio arriva al 36′ con Candreva che raddoppia poi ad inizio ripresa, ribaltando il punteggio con un gol da cineteca. La Roma evita la sconfitta soltanto all’82’, con il definitivo pareggio di Belotti, che nello scorso campionato era rimasto completamente a secco.

A Udine, avvio lampo della Juventus con Chiesa (grande partita la sua) che la sblocca subito, al minuto 2, con un tiro dal limite che beffa il portiere friulano. Passano una manciata di minuti e arriva il raddoppio con Vlahovic su rigore, e partita in pratica già chiusa al secondo minuto di recupero, con gol di Rabiot per il 3-0. Nella ripresa non cambia il punteggio, da registrare un secondo gol di Vlahovic al 79′, annullato per fuorigioco.

La Lazio chiude in vantaggio 1-0 il primo tempo contro il Lecce, con gol di Immobile al 26′, e sembra avviata verso la prima vittoria in campionato, ma nei minuti finali accade l’imprevisto: prima pareggia il Lecce all’85’ con Almqvist che scarica in rete dal limite, e soltanto 2 minuti più tardi il clamoroso sorpasso con Di Francesco, che raccoglie lesto una palla vagante e batte Provedel per il 2-1 finale. Con questo risultato si concretizza la prima sorpresa del campionato, che di certo non sarà l’ultima.

La giornata di avvio si conclude oggi con i due posticipi, Torino-Cagliari alle 18,30 e Bologna-Milan alle 20,45.

Arrivederci a domani!