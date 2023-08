Alla fiera degli animali a Shangai, cani clonati e robot di compagnia.

Cani clonati, robot di compagnia per gli animali di casa, quando il padrone è via, e ogni tipo di abbigliamento e di gadget: lo Shanghai International Pet Show è una fiera dedicata a passioni e stravaganze umane legate al mondo degli animali domestici. E la parte tech la fa da padrone alla fiera. A partire dai piccoli robot comandati a distanza via smartphone per giocare con cani e gatti e per distribuire crocchette. E poi, trasportini ventilati e con ampie vetrate, app per acquisti smart di cibo, lettiere hitech. Di tutto di più per amore dei propri cari animali di casa. “Se hai un cucciolo, è come tuo figlio. In effetti, chiunque ne abbia cresciuto uno sa che sono come bambini, occupano un posto enorme nel tuo cuore”, spiega Song. “Ci sono prodotti nuovi e unici, e soprattutto oggi con il crescente numero di prodotti intelligenti, penso che sia una buona cosa”, dice Mei Jie, visitatrice della fiera.

Negli stand ci si muove tra passerelle di cani di razza, serpenti, suricati e gatti. Il mercato dei gadget per animali non conosce proprio la parola crisi. Allo show di Shanghai si vendono anche abiti per matrimoni tra animali. Un vestito da sposa può costare fino a 12 mila euro. Ma non è l’unico eccesso presente alla fiera. Uno stand presenta dei cani clonati:

“Molti dipartimenti di pubblica sicurezza ci hanno contattato e abbiamo clonato sei cani della polizia che ora sono in servizio”, spiega Dai, rappresentante dell’azienda di clonazione di animali domestici Sinogene Biotechnology.