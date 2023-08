Parcheggi a Milano, verso la rivoluzione in centro: arriva nuovo regolamento, auto sulle strisce blu solo per 2 ore

La rivoluzione dei parcheggi a Milano in zona centro è cominciata. Palazzo Marino ha dato il via libera all’installazione della segnaletica in Foro Bonaparte e in altre 106 vie all’interno della Cerchia dei Bastioni che introdurrà le nuove regole previste dalla delibera sulla mobilità: a partire da ottobre, infatti, le vetture non potranno essere lasciate sulle strisce blu per più di due ore consecutive.

Parcheggi a Milano, obiettivo meno auto in centro

Un nuovo regolamento che punta a far diminuire il numero delle auto in centro città: «C’è molta sosta a Milano che chiamiamo parassitaria – ha spiegato il sindaco Beppe Sala -, cioè di chi viene in città e pianta la macchina tutto il giorno e toglie spazio di sosta a chi ne ha bisogno, per questo stabiliamo una limitazione». Attualmente, nella Cerchia dei Bastioni la sosta è a pagamento dalle 8.00 del mattino alle 24.00: la delibera approvata limita la possibilità di sostare, dalle 8.00 alle 19.00 di tutti i giorni della settimana, per più di due ore consecutive.

Parcheggi a Milano, cambia anche il costo

Dopo le 19.00 e fino alle 24.00, resta invariata la possibilità di sostare comunque a pagamento, ma senza limitazione oraria. A cambiare sarà però anche il costo del parcheggio: lì dove oggi è previsto il pagamento fino alle 13.00, infatti, è stato deciso di prolungare l’orario fino alle 19.00 e di estenderlo a tutti i giorni feriali, sabato incluso. Per lo stop alle auto nel Quadrilatero della moda invece bisognerà attendere il 2024, ma non c’è ancora una data ufficiale. (fonte Mi-Tomorrow)