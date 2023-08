Milano, 11 denunciati e un arrestato in una bisca clandestina

Gli agenti del commissariato Greco Turro di Milano hanno arrestato un cittadino cinese di 36 anni per detenzione ai fini di spaccio di shaboo e denunciato altri 11 per reati come partecipazione a giochi d’azzardo, resistenza a Pubblico ufficiale e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Gli investigatori avevano notato da tempo un sospetto via vai di persone da un’associazione culturale della città meneghina. Le persone arrivavano, suonavano e venivano fatte entrare in modo furtivo nell’edificio. In più, la presenza di telecamere di sorveglianza e la presenza di auto di lusso parcheggiate davanti lo stabile avvaloravano ulteriormente i sospetti dei poliziotti. Scattava quindi l’operazione in cui gli agenti, camuffati da fattorini, hanno simulato una consegna di un pacco e, una volta riusciti a farsi aprire la porta, hanno bloccato diverse persone che, fiutato quello che stava per succedere, hanno cercato di darsi alla fuga. All’interno del locale sono stati trovati e sequestrati diversi tavoli super tecnologici da gioco del mahjong, tappeti da poker e mazzi di carte, oltre a una consistente somma di denaro suddivisa in mazzette di banconote utilizzate per le poste delle giocate. All’interno di una vettura di uno dei partecipanti alla bisca clandestina, risultato avere numerosi precedenti all’attivo, gli agenti hanno sequestrato una pipetta in vetro e 7 grammi di shaboo.

