L’Ultima Cena di Leonardo reinterpretata da Mary Beth Edelson, Raoef Mamedov, Elisabeth Ohlson Wallin

Con la serie ARTJACKING! Arte in trasformazione , Arte.tv ci immerge nell’arte contemporanea per farci comprendere i grandi capolavori della Storia: è tempo di ricongiungere il mistero dei Classici e le rivisitazioni dei Moderni

In questo episodio si parte da ‘L’Ultima Cena’ di Leonardo Da Vinci. Quale opera è (ancora) più universale di questa? Forse la versione di Mary Beth Edelson, che dipinge un’umanità tutta al femminile? O quella di Elisabeth Ohlson Wallin, con gli Apostoli in modalità queer? O ancora la rivisitazione di Raoef Mamedov, in cui i 13 personaggi hanno la sindrome di down? In fin dei conti, l’immagine che evoca la Cena non è quella che vogliamo dare di noi stessi?