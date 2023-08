Il commento di Luciano: prima giornata di serie A

Buona domenica d’agosto, amici sportivi, riprendiamo il racconto interrotto un paio di mesi fa, con 4 anticipi del sabato. Iniziano Frosinone e Napoli, con i laziali che a sorpresa vanno anche in vantaggio per primi, grazie ad un rigore realizzato da Harroui

Poi però la superiorità emerge a favore dei campioni d’Italia, che pareggiano con Politano e, poco più tardi, completano la rimonta col solito Osimhen. Finale 1-3, con il terzo gol del Napoli ad opera ancora di Osimhen che sigla così la sua prima doppietta in avvio di campionato.

In contemporanea, la seconda partita vede di fronte Empoli e Verona, con i veneti che guadagnano i primi 3 punti grazie a Bonazzoli. Il giocatore, appena entrato ad un quarto d’ora dal termine, sfrutta una gran papera del portiere empolese Caprile, che decisamente ha esordito facendo rimpiangere il suo predecessore Vicario emigrato al Tottenham.

Finale quindi 0-1, per la prima vittoria dei gialloblù di Baroni.

In serata, di scena a S.Siro Inter e Monza, contemporaneamente con il quarto anticipo a Genova tra il neopromosso Genoa e la Fiorentina.

Al Meazza si gioca la partita degli ex, due per parte: Gagliardini e D’Ambrosio in campo per il Monza, Carlos Augusto e Sensi in panchina per l’Inter, con il brasiliano che esordisce a circa 10 dal termine.

Partita che prende subito una piega evidente, con Lautaro che fa centro dopo soli 8′ su ottimo servizio di Dumfries. Il Monza ha una buona occasione con Kyriakopoulous, su respinta errata di Sommer, ma Calhanoglu con gran tempismo salva la situazione critica. Calo dei brianzoli nella ripresa, che vede l’Inter premere sempre più alla ricerca del raddoppio, creando e mancando come al solito diverse occasioni prima di raggiungere il

2-0, ancora con l’ottimo capitano Lautaro, al minuto 76. Occasione per il 3-0 mancata di poco anche da Carlos Augusto all’87’, che di testa manda poco oltre la traversa su cross da corner di Calhanoglu.

Esordio molto positivo a S.Siro, secondo le aspettative di Inzaghi e dei 65mila spettatori.

A Genova invece, la neopromossa squadra rossoblù viene travolta (4-1) dai viola, che vanno a segno con Biraghi, Bonaventura e N.Gonzalez nel primo tempo. Il poker è firmato da Mandragora a inizio ripresa, mentre Biraschi al 58′ sigla il gol della bandiera dei liguri, fissando il risultato sul 1-4 finale. Esordio greve per i rossoblù di Gilardino, carica di ottimismo per i viola di Italiano.

A domani per cenni di cronaca sulle restanti partite della domenica.