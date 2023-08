Donna rapinata, De Corato: «Con 3.200 vigili dedicati a fare multe, la città è fuori controllo »

Tempo di ferragosto, un esempio preso a caso, emblematico di una situazione assurda e irrazionale a cui Sala ci ha abituato: una donna di 63 anni rapinata a Porta Romana, per osservare che con 3200 vigili, la città è fuori controllo. Scrive in una nota Riccardo De Corato «Apprendo dalle agenzie di stampa che in Porta Romana, una donna di 63 anni è stata aggredita e rapinata delle due collanine d’oro che indossava da un uomo che dalla sua descrizione era nordafricano. Neppure nel cuore di Milano, come è la zona in cui la povera donna è stata aggredita e derubata, per non parlare delle periferie che sono “di proprietà” di balordi e malviventi, si può stare tranquilli e passeggiare serenamente. Con 3.200 vigili dedicati ed impegnati a fare multe, la situazione è totalmente fuori controllo e la città continua ad essere abbandonata anche a Ferragosto. Ormai, Milano, è preda della criminalità (che non fa sconti nemmeno alle donne) ma, di Polizia Locale, non si vede nemmeno l’ombra. Perché a Rozzano, i vigili, partecipano attivamente con la Questura di Milano alle operazioni di controllo del territorio, mentre a Milano non si vedono? L’Assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Granelli, perché non ci dice quante pattuglie di “ghisa” vengono impiegate durante le notti in questo particolare periodo dell’anno? Con le Giunte Albertini e Moratti, c’erano le “Estati sicure” che presidiavano e pattugliavano tutta la città h24, con le Giunte di Centrosinistra, invece, il capoluogo lombardo è diventato terra fertile per spacciatori, ladri, delinquenti e criminali»!

Così l’On. di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato