Flibco.com: la nuova linea che collega Milano a Bergamo-Orio al Serio

Flibco.com, la rinomata azienda di trasporti aeroportuali, continua a espandere la sua presenza in Italia con l’inaugurazione della nuova navetta tra Milano Centrale e l’aeroporto BGY (e viceversa). Questa mossa rappresenta l’ultimo passo nella costante crescita dell’azienda nel Paese.

Il nuovo servizio prevede 60 corse giornaliere senza fermate intermedie tra la Stazione e l’aeroporto. Il servizio è disponibile in entrambe le direzioni, sette giorni alla settimana, permettendo ai viaggiatori di raggiungere la loro destinazione in meno di un’ora.

NUOVI ORIZZONTI DI CRESCITA PER L’AZIENDA FLIBCO

La creazione di questa nuova linea è un segno del continuo sviluppo di Flibco.com in Italia. Con obiettivi ambiziosi per il 2024, l’azienda punta a consolidare la sua posizione nei mercati esistenti e a espandersi ulteriormente. La digitalizzazione gioca un ruolo chiave in questa crescita, con un’analisi accurata dei big data che permette a Flibco.com di rispondere perfettamente alle esigenze specifiche dei viaggiatori.

“Flibco.com è orgogliosa di lanciare questa nuova linea che collega Milano all’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio. Continueremo a espanderci in Italia fornendo servizi sempre più efficienti per diventare un punto di riferimento nel settore dei trasporti“, ha dichiarato Giuseppe Martino, Country Manager di Flibco.com.

FLESSIBILITÀ, PUNTUALITÀ E ATTENZIONE ALL’AMBIENTE

Flibco.com si impegna a offrire un’esperienza di viaggio confortevole e flessibile, in linea con gli standard europei. La gestione dei biglietti è totalmente flessibile, con la possibilità di cancellare fino a un giorno prima della partenza. Inoltre, i viaggiatori possono contare su un servizio che garantisce la massima tranquillità, anche in caso di ritardo del volo.

Le navette sono sempre puntuali e veloci e i prezzi rimangono tra i più competitivi: 10€ per il singolo viaggio, 18€ per andata e ritorno.

Flibco.com non è solo un leader nel settore dei trasporti, ma è anche un’azienda che si preoccupa dell’ambiente. Viaggiare con Flibco.com garantisce un viaggio comodo, conveniente ed ecologico verso l’aeroporto. L’azienda è impegnata a ridurre l’impatto ambientale dei suoi servizi e a contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico. Il servizio di navetta non solo rende il viaggio più comodo per i passeggeri, ma contribuisce anche a ridurre il numero di veicoli privati sulla strada.

ESPERIENZA A BORDO: COMFORT E TECNOLOGIA

Flibco.com ha progettato la sua flotta di autobus per offrire ai passeggeri la miglior esperienza di viaggio possibile. Ogni autobus è dotato di Wi-Fi per permettere ai viaggiatori di rimanere connessi durante il viaggio. Inoltre, sono disponibili prese per ricaricare i dispositivi elettronici, che permettono ai passeggeri di arrivare a destinazione con i dispositivi completamente carichi. Questi servizi di bordo sono pensati per rendere il viaggio il più confortevole possibile, permettendo ai passeggeri di rilassarsi o lavorare durante il tragitto.

La costante espansione di Flibco.com e l’inaugurazione della nuova linea Milano-Bergamo Orio al Serio rappresentano un impegno continuo a migliorare e adattare i servizi offerti per soddisfare le esigenze dei viaggiatori. L’azienda continua a cercare modi per rendere i viaggi aerei più convenienti, comodi ed efficienti, e guarda con ottimismo al futuro del trasporto aeroportuale.