Nordio: ricavare denaro dalle strutture carcerarie storiche per costruire nuovi edifici e rendere agibili vecchie caserme

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha parlato della situazione delle carceri italiane. Nordio propone di “convertire strutture penitenziarie di un certo valore locativo in valori monetari che possono essere impiegati per l’edificazione e la ristrutturazione di altri luoghi di detenzione”. Il Guardasigilli pensa anche “alla possibilità di ristrutturare molti edifici, a cominciare da caserme dismesse, per i detenuti che hanno commesso reati di minore gravità”. La proposta è arrivata durante la festa della polizia penitenziaria di cui, il 22 marzo, ricorre il 206esimo anniversario.

