A Ferragosto aperti i Musei di Milano, gratis

Dal Castello Sforzesco al Museo del Novecento, fino alla Galleria d’arte moderna, Palazzo Morando e al Museo del Risorgimento. A Ferragosto saranno aperti al pubblico tutti i Musei civici di Milano.

E quelli con l’ingresso a pagamento saranno gratuiti a partire dalle 14 e fino a chiusura. L’accesso al Museo di Storia Naturale e all’Acquario resta invece interdetto fino a quando non sarà ripristinata la sicurezza dei parchi che li ospitano. Aperto anche Palazzo Reale, che proporrà – dalle 12 alle 19:30 – cinque mostre ad ingresso gratuito, dedicate ad altrettanti protagonisti dell’arte dei nostri tempi: Mario Nigro, Mario Dondero, Fabrizio Plessi, Omar Galliani e Xhixha, la mostra di Leandro Erlich, anch’essa aperta al pubblico, conserverà l’orario 10/19:30. Alla Fabbrica del Vapore restano aperte tutte le mostre allestite mentre la sera di Ferragosto, alle 19.30, è in programma al Castello una visita guidata lungo le Merlate del Castello Sforzesco. Inoltre, nell’ambito dell’iniziativa Milano da Leggere, durante il mese di agosto è scaricabile gratuitamente dal sito delle Biblioteche civiche una selezione da ‘Milano in 10 passeggiate’ di Andrea Kerbaker: una guida per attraversare la città attraverso itinerari percorribili a piedi con facilità. “Martedì 15 agosto i milanesi e i visitatori avranno molte occasioni per dedicarsi all’arte – ha commentato l’assessore del Comune di Milano alla Cultura Tommaso Sacchi – scoprendo collezioni permanenti, visitando mostre, andando al cinema nelle tante arene estive situate in città e assistendo a uno spettacolo dal vivo, con i diversi appuntamenti che fanno parte del palinsesto di spettacolo ‘Milano è Viva’, soprattutto al di fuori della cerchia della 90/91”. (ANSA)