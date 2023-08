Via Regaldi, trovata refurtiva durante perquisizione: pusher indagato

Venerdì pomeriggio, intorno alle 15.20, durante un giro di pattuglia in via Giacosa, nei pressi del parco Trotter, gli agenti della polizia di Stato hanno controllato un peruviano di 32 anni, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti, trovandolo in possesso di 10 gr di marijuana e 165 euro in contanti. Durante la perquisizione domiciliare nel suo appartamento in via Regaldi, zona Affori, oltre a un coinquilino connazionale di 56 anni, irregolare sul territorio italiano, 550 euro in contanti, bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 1,67 gr di marijuana, i poliziotti hanno rinvenuto anche 6 pc, 9 cellulari e argenteria di dubbia provenienza. Entrambi i peruviani sono stati indagati per ricettazione, mentre il 32enne controllato per strada è stato anche arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

