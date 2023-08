Turista rapinato dell’orologio da 500mila euro, tre arresti

La polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha arrestato due francesi di origine algerina di 34 e 35 anni e una marocchina 42enne, tutti con precedenti, per aver rapinato un turista libico di 43 anni del suo orologio Richard Mille RM11-02 dal valore tra i 400 e i 500mila euro. A quanto si apprende dalla Questura di Milano, la visione delle immagini di videosorveglianza ha permesso agli inquirenti di via Fatebenefratelli di ricostruire la dinamica dei fatti: lo scorso 1 agosto, il 43enne libico è stato agganciato all’uscita da un noto albergo del quadrilatero della moda in cui alloggiava e tallonato per tutto il giorno dal terzetto arrestato più un quarto uomo, anche lui francese di origine algerina, che, verso le 21.40, nei pressi di via Morrone, lo ha afferrato a un braccio e lo ha scaraventato a terra, per sottrargli l’orologio. Ulteriori indagini hanno permesso agli investigatori di identificare i quattro rapinatori e l’abitazione milanese a cui si appoggiavano, nella disponibilità della donna marocchina. Avendo contezza che gli indagati francesi si stessero organizzando, con il supporto della donna, per lasciare Milano, i poliziotti li hanno accompagnati in Questura per procedere al fermo, al quale è sfuggito l’autore materiale della rapina, non presente al momento del controllo da parte della Squadra Mobile. I 3 uomini sono risultati essere anche gli autori di una rapina, al vaglio dell’autorità giudiziaria perché sarebbero coinvolti anche altri soggetti, avvenuta il 30 agosto 2021 in via della Spiga ai danni di un rumeno, al quale avevano rubato un orologio Richard Mille modello 011, ‘one from five limited edition’, del valore di circa 1 mln di euro.



Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845