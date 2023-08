Opera Cardinal Ferrari torna con il Grande Pranzo di Ferragosto per oltre 170 senza dimora del milanese, provati dall’emergenza caldo e nubifragi Posta in arrivo

È STATA L’ESTATE DEI VOLONTARI ALL’OPERA CARDINAL FERRARI, QUEST’ANNO PIÙ CHE MAI IN PRIMA LINEA PER SUPPORTARE LE PERSONE SENZA DIMORA DEL TERRITORIO MILANESE, FORTEMENTE PROVATI DALL’EMERGENZA CALDO E TEMPORALI DEVASTANTI UNA SQUADRA DI 20 VOLONTARI Ѐ PRONTA AD INDOSSARE ANCORA UNA VOLTA IL GREMBIULE E SERVIRE ALLA TAVOLA DELLE OLTRE 170 PERSONE PER IL GRANDE PRANZO DI FERRAGOSTO 2023, GIORNATA DI FESTA E CONDIVISIONE, RIFUGIO DALLE DIFFICOLTÁ DEL PERIODO ESTIVO

Un’estate difficile che ha provato come non mai i senza dimora del territorio milanese: il caldo afoso che si è alternato ai forti temporali e nubifragi ha messo a dura prova tutti coloro che vivono per strada, che si sono spesso trovati in situazione di pericolo, considerati i numerosi danni che hanno colpito il milanese. I volti provati dall’emergenza sono quelli che ogni giorno si affacciano alle porte dell’Opera Cardinal Ferrari che mai come quest’anno, insieme ai tanti volontari che ogni giorno dedicano il loro tempo per accogliere chi è meno fortunato, ha dato rifugio ai numerosi senza dimora, offrendo un pasto, una doccia o un cambio d’abiti asciutto dopo notti difficili. E nella giornata di Ferragosto, quando l’intera città si svuota e solitudine e fragilità si fanno sentire ancora di più, la onlus torna con il suo consueto appuntamento d’estate, il Grande Pranzo di Ferragosto, martedì 15 Agosto presso la storica sede in via Boeri n.3.

A servire alla tavola, con il sorriso in volto e la generosità nel cuore, una squadra di oltre 20 volontari che si dedicherà a oltre 170 persone tra i Carissimi dell’Opera, le persone sole e senza dimora che frequentano abitualmente il Centro Diurno e alle tante famiglie che vivono in condizioni di povertà. Numerose sono state le iniziative di Opera Cardinal Ferrari per l’estate rivolte alla comunità bisognosa del milanese, che nel 2022 ha visto accolte mediamente 500 persone al giorno, 7 giorni su 7: il libero accesso alla sala poltrone fresca d’estate e calda d’inverno, la mensa, l’accesso alle docce, la possibilità di ricevere indumenti freschi e asciutti dopo le notti passate al caldo o sotto la pioggia. Inoltre sono state avviate raccolte straordinarie di occhiali da lettura rigenerati e raccolta straordinaria di biancheria intima. E poi gli eventi organizzati per far trascorrere un’estate più piacevole come i charity shop con apericena, l’anguriata per la Festa di Maria Maddalena e infine il Grande Pranzo di Ferragosto.

Nel 2022 il numero dei Carissimi di Opera Cardinal Ferrari è arrivato a 227, 39% in più rispetto al 2021 e, nel primo semestre 2023 si è raggiunto il numero di 270 tesserati che ha quindi portato ad un aumento dell’erogazione dei servizi, fondamentali per tutti coloro che si rivolgono alla onlus per sopravvivere e ricominciare. Opera Cardinal Ferrari non lavora solo sulla comunità ma soprattutto sul progetto “uomo”: ogni persona viene presa in carico dalla onlus e dalla sua straordinaria e attenta equipe socio-educativa che si occupa di seguire e comprendere i bisogni e gli aspetti emotivi della persona accolta. Insieme agli oltre 200 volontari e volontarie che donano quotidianamente il loro tempo e la loro dedizione, anche nei mesi estivi solitamente dedicati al riposo e alle vacanze. Un esempio è Giuseppe, 60 anni, gran lavoratore caduto in grave povertà dopo la perdita del lavoro e un divorzio devastante e che si è trovato dall’oggi al domani a vivere tra panchine e dormitori. Frequenta abitualmente Opera Cardinal Ferrari dove ha trovato la forza di ricominciare e che per lui oggi rappresenta casa e famiglia.

«I mesi estivi per me sono drammatici perché il caldo aumenta i miei dolori alla schiena e ai denti. Se sono vivo e sopravvivo è solo grazie agli educatori della Cardinal Ferrari. Alla mia età e con le malattie croniche che si aggravano, sapere che non sei solo e puoi contare su professionisti a cui poter fare riferimento a tutte le ore, ti dà una grande tranquillità» afferma Giuseppe. «Aprire le porte di Casa Opera nelle giornate di festa, come tutti gli altri giorni e soprattutto alle persone senza dimora, vuol dire ancora una volta reagire all’emarginazione e alla solitudine di quest’epoca, non voltandosi dall’altra parte e trovando la bellezza della dignità, nell’accoglienza che dobbiamo riservare a tutti i costi a queste persone fragili. Ed è una vera sfida che soprattutto in questi giorni, viene accolta con grande entusiasmo dai nostri volontari che, davvero in tanti, decidono di partecipare con orgoglio e immensa gioia, a servire il pranzo ai Carissimi. In questa giornata speciale non dimenticano di essere solidali e di tendere la mano a chi è in difficoltà mettendo da parte impegni familiari e di vita» dichiara il Prof. Pasquale Seddio, Presidente Opera Cardinal Ferrari. Opera Cardinal Ferrari inaugurerà la giornata con la messa alle ore 11.30 nel salone di Opera alla quale seguirà il Pranzo alle ore 13.00. Pranzo a ben 5 portate, con antipasto a base di bresaola, tomino e insalata russa; un primo sostanzioso a base di lasagne al ragù e funghi; tacchino tonnato con patate al forno per secondo; frutta dolce e caffè per finire tutto generosamente donato dallo storico partner LIDL Italia.

A proposito di Opera Cardinal Ferrari…

Opera Cardinal Ferrari è una casa costituita da un centro diurno e da tre strutture di residenze sociali. Il Centro Diurno , l’anima dell’Opera (8.30-17.00/365 gg) servizi di supporto ai bisogni primari (mensa, distribuzione indumenti, sportello salute, docce e igiene personale, parrucchiere, barbiere, lavanderia); servizi di segretariato sociale (sportello di orientamento e informazione, espletamento pratiche, accompagnamento ai servizi del territorio);

attività creative per il sostegno educativo e psicologico (sportello di counselling, laboratorio “Felice-Mente all’Opera”, tornei di carte, bocce, cineforum, biblioteca); distribuzione pacchi viveri contenenti alimenti a lunga conservazione di prima necessità ma anche fornitura periodica di articoli per l’igiene personale e la pulizia della casa. Per le famiglie segnalate come più fragili e/o con la presenza di minori è previsto un aiuto rinforzato anche con una spesa di alimenti freschi se disponibili, sempre provenienti da eccedenze alimentari della grande distribuzione; servizi di accoglienza notturna per studenti, lavoratori fuori-sede e persone in trasferta sanitaria presso gli ospedali di Milano con Residenza Trezzi e Domus Hospitalis e infine accoglienza gratuita a 360° per donne e uomini fragili presso la micro comunità Padiglione “Cielo Stellato”. Opera Cardinal Ferrari dal 1921, oltre 100 anni, si prende cura di persone che hanno perso tutto, ma non la dignità e la speranza di affrancarsi da una vita difficile: i Carissimi come chiamava il Cardinal Ferrari le persone accolte in Opera. Il fulcro delle attività è realizzato dal volontariato: 200 volontari consentono ad Opera di portare avanti la propria missione a favore delle persone più fragili e deboli. Opera Cardinal Ferrari vive grazie al sostegno di donazioni private sia in natura attuando processi di economia circolare con la raccolta di cibo e di indumenti; sia erogazioni liberali che rappresentano quasi il 100% delle entrate (Fonte Bilancio 2022): tutte le erogazioni liberali a favore di Opera Cardinal Ferrari godono di benefici fiscali. Attualmente la campagna di raccolta fondi in corso è Sostengo Casa Opera il cui obiettivo è la raccolta fondi istituzionale a favore del Centro Diurno e delle Residenze Sociali. 5X1000: 02832200154