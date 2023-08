Corso Buenos Aires, aggredisce e rapina 53enne in strada: fermato

Venerdì mattina, intorno alle 11.45, la polizia ha fermato per rapina pluriaggravata un senegalese di 36 anni, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti, che circa un’ora prima, sempre in corso Buenos Aires, insieme a 2 complici non individuati, ha aggredito un 53enne egiziano colpendolo con dei coprimozzi di plastica per strappargli le catenine d’oro che portava al collo. Il rapinatore è stato individuato grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza.

