Imperial Saldi Estivi: sconti fino al 50%

La nascita del marchio Imperial si deve a Adriano Aere ed Emilia Giberti che nel 1978 danno vita a quello che oggi è conosciuto come fast fashion. Dal 1978 a oggi il brand ha ottenuto un successo fra il pubblico vastissimo soprattutto grazie alla sua capacità di rispondere alle tendenze e ai gusti dei consumatori con collezioni di abbigliamento e accessori per Lui e per Lei di grande effetto. A collezioni realizzate in tempi brevi corrisponde una grande attenzione ai dettagli e una continua ricerca di materie prime di qualità, caratteristiche tipiche del Made in Italy.

I capi d’abbigliamento firmati Imperial sono scelti da un pubblico che apprezza un look sofisticato sempre legato alla vita metropolitana. Il periodo dei saldi estivi Imperial è, quindi, perfetto per chi ama risparmiare e al tempo stesso apprezza tessuti e stampe sofisticate da sfoggiare per le strade delle città del mondo. All’interno dello shop online, nel periodo dei saldi, è possibile acquistare capi d’abbigliamento per lui o lei, ma anche accessori e scarpe, per comporre outfit completi. Gli sconti partono dal 20% sino a raggiungere il 50%: approfittarne conviene.

Come accedere agli sconti estivi di Imperial?

Chi è interessato a ottenere codici sconto Imperial o restare aggiornato sulle promozioni in corso all’interno dello shop online del brand può sfruttare diversi strumenti. Il primo riguarda la navigazione verso i siti web specializzati nella raccolta di codici sconto online. All’interno di questi portali è possibile selezionare il codice sconto Imperial che più si addice alle proprie esigenze e poi utilizzarlo direttamente all’interno dello shop del marchio. Per utilizzare i coupon è sufficiente copiarli e poi incollarli in fase di finalizzazione dell’ordine nella casella presente all’interno del carrello.

Un altro modo per approfittare di uno sconto durante i saldi estivi Imperial è sfruttare quello offerto con l’iscrizione alla newsletter. L’iscrizione alla newsletter offre l’opportunità di ricevere aggiornamenti e promozioni direttamente sulla mail indicata. oltre a questo, però, tale iscrizione ti garantisce uno sconto immediato che verrà recapitato sulla mail e potrà essere utilizzato quando si vorrà effettuare un ordine.

Un ulteriore modo per ricevere sconti e coupon è quello di seguire il brand sui social network. Divenendo fan della pagina Facebook o seguendo il brand su Instagram si verrà immediatamente informati su tutte le promozioni in corso. Inoltre, sui social network vengono promossi sconti esclusivi dedicati ai fan del marchio. Per questa ragione è molto utile dare sempre uno sguardo ai profili ufficiali del marchio per approfittare prima degli altri delle offerte.

Consigli extra per risparmiare su Imperial tutto l’anno

Se gli sconti estivi permettono di risparmiare grazie a sconti molto consistenti sugli ordini effettuati all’interno dello shop online, esistono altre accortezze da seguire per ottenere ulteriori risparmi a ogni acquisto. Anzitutto, nel periodo dei saldi è opportuno acquistare tutti i capi d’abbigliamento e gli accessori che propongono lo sconto maggiore e selezionare, contestualmente, il codice sconto applicabile all’ordine.

Inoltre, è sempre bene valutare il totale dell’ordine. Se si finalizza un ordine di valore pari o superiore a 150€ si otterrà la spedizione gratuita. Dovendo fare un ordine nel periodo dei saldi estivi su Imperial, quindi, è meglio decidere di concretizzare gli acquisti per tutta la famiglia racchiudendoli in un unico ordine per evitare di spendere denaro inutile per la spedizione a domicilio di tutti i capi d’abbigliamento.

Se l’intenzione è rifare il guardaroba e accaparrarsi le offerte migliori, poi, è bene ricordare che all’interno dello shop online di Imperial è presente il pagamento mediante Scalapay. Esso dà l’opportunità a chi lo volesse di pagare l’ordine in 3 comode rate, rendendo più leggero anche l’ordine più corposo. Fare acquisti su Imperial, quindi, conviene nel periodo dei saldi, così come nel resto dell’arco dell’anno.