Via Palanzone, 53enne con disagio psichico uccide madre e si suicida

Ieri mattina, intorno alle 7, la polizia è intervenuta per un omicidio-suicidio in zona Bicocca. A chiamare gli agenti sarebbe stato proprio il suicida, un 53enne italiano con problemi psichici, che si è gettato poi dal balcone dell’appartamento che condivideva con la madre, 86 anni, al quarto piano di uno stabile in via Palanzone. Prima di togliersi la vita, l’uomo aveva accoltellato la donna, uccidendola. Ricostruendo la vicenda del 53enne, gli inquirenti hanno appurato che fin dal 2016 la madre aveva segnalato il disagio psichico del figlio che, nel 2018, aveva subito anche un TSO e pare che, attualmente, fosse regolarmente seguito dai servizi preposti.

