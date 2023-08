Piscina (Lega), “Ufficiale vincolo, Sala ci dica cosa ne sarà del Meazza”

“Con l’ufficialità del vincolo d’interesse culturale semplice per il secondo anello e la fuga delle squadre, è fondamentale che Sala ci dica subito cosa ne sarà del futuro del Meazza”, interviene a gamba tesa Samuele Piscina, Segretario cittadino della Lega e Consigliere comunale di Milano.“Il Sindaco ha giocato con il fuoco, tergiversando per anni e rinviando la decisione sul Meazza, messo sotto scacco da una maggioranza senza visione, impaurito dalla sua ombra e con la sua solita arroganza che gli dava la convinzione che le squadre non avrebbero mai lasciato il Meazza. Purtroppo, come da molto tempo immaginavo e allertavo, si è ustionato e a pagarne le conseguenze sono i milanesi. Ora bisogna capire se queste bruciature potranno almeno parzialmente guarire. Tra 2 anni scatterà per legge il vincolo dei 70 anni per lo stadio milanese. Milan e Inter hanno già annunciato di abbandonare la città e la prima ha addirittura già acquistato l’area di San Donato dove costruire il nuovo stadio. Già solo la fuga delle 2 squadre pluriblasonate è un danno economico e d’immagine senza precedenti per la città, tale da far ricordare negli annali Beppe Sala come il Sindaco che si è lasciato scappare il calcio mondiale da Milano. Se poi sommiamo anche l’abbandono del Meazza a un futuro incerto, il disastro diventa di una disfatta senza precedenti”. “Tra pochi anni le squadre avranno costruito il nuovo stadio. È quindi fondamentale garantire un futuro al Meazza vincolato, consci che ’impianto non può essere toccato e rimarrà per sempre lì. Sarà quindi una cattedrale nel deserto o gli si troverà un’utilità? Cosa ne sarà dello stadio milanese? Chi ripianerà i 9 milioni annui di mancati introiti nelle casse del Comune, dei quali 6 solo di manutenzione ordinaria dell’impianto? È evidente che lo stadio com’è oggi non possa essere utilizzato per i concerti durante tutto l’arco dell’anno e che altri sport o attività non garantiscano introiti pari a quanto versano le 2 squadre milanesi. Il Meazza, come avevo già proposto con un emendamento al bilancio preventivo lo scorso anno, necessita di interventi strutturali importanti che ne garantiscano la fruibilità 365 giorni all’anno, la sicurezza e l’accessibilità. Il Comune deve investire per far sì che lo stadio non diventi una cattedrale nel deserto e deve farlo prima che scatti il vincolo tra 2 anni. Sala, dalle spiagge della Grecia, ci dica cosa sta facendo per salvaguardare San Siro e il bene della città”

