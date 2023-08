“Naturale Festival”: a Milano una tre giorni di enogastronomia e cultura

Da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre a Mare Culturale Urbano a Milano si terrà la seconda edizione di “Naturale Festival”, momento di confronto sul significato che diamo oggi alla parola naturale. Vignaioli, chef, fotografi, paesaggisti, architetti, designer, artisti, antropologi e agronomi, saranno chiamati a ragionare e discutere del concetto di natura “che, secondo l’etimologia della parola, riunisce in sé il passato e il futuro delle cose”. La manifestazione è promossa dal ristorante milanese “28 Posti”, insieme con Burro Studio e a Perimetro, il “community magazine indipendente” nato per raccontare Milano. Durante le tre giornate momenti di festa si alterneranno aperitivi musicali, mostre, cene, dj set e occasioni di confronto con degustazioni, talk e workshop. Numerosi i produttori di vini naturali che prenderanno parte al festival, tra questi, le cantine italiane Auriel, Podere Magia, Josef, Marinferno Vini, Cascina Tavijn, Fabio Ferracane, Valli Unite, Maria Pia Castelli e Tenuta Ca’ Sciampagne. Non manca una rappresentanza di aziende francesi, tra cui Domaine La Providence e Clos des Vignes du Maynes. A partecipare all’evento saranno inoltre Wilden Herbals, con i suoi infusi a base di erbe naturali e biologiche, e Atelier Selvatico, con la sua gamma di mieli, composte e succhi.

Protagonisti delle cene a quattro mani, saranno gli chef Andrea Zazzara e Franco Salvatore del “28 Posti”, Samuel Carugati, il giovane cuoco a capo della brigata del Krone di St. Moritz (1 stella Michelin) e di Piazzetta Lake Como, lo chef Taka di Formica Osteria di Favignana (Trapani), e Sara Capellini e Simone Casaretto del Balin di Sestri Levante (Genova), che insieme, nelle serate di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, daranno vita a due menu volti a valorizzare il sapore naturale degli ingredienti. A completare l’offerta enogastronomica, l’ampia proposta di street food del giorno (tra cui la cucina di Fermento) e il “Naturale Bar”, dove sarà possibile degustare le numerose referenze delle diverse enoteche milanesi che si avvicenderanno nel corso dell’evento. A latere, infine, sarà allestito anche “Naturale Market” con una serie di espositori legati sempre al concetto di natura. Tra le attività collaterali è prevista la presentazione della Guida “Naturale a Milano” e del numero speciale “Perimetro Naturale”, e sarà aperta la mostra fotografica dedicata alla “Campagna Naturale a Milano” a cura di Marzio Emilio Villa.