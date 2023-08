I racconti di Capitan U 1947 – Attivisti per l’ambiente ed ecoansia lacrimosa … ma che stress!

Imbrattano i monumenti, impediscono il lavoro, causano morti bloccando le autoambulanze … una protesta mirata di giovani attivisti per l’ambiente solo per suscitare attenzione e creare scoop e disagio conseguenti, il tutto con le tasche mai vuote e il pranzo sempre assicurato. Slogan recitati a memoria di un credo loro inculcato da chi li sovvenziona, si parla di business men d’oltreoceano, e poi li istruisce in nome di una Scienza “mono verbo” che ancora in Italia trova una blanda opposizione ma che in altre parti del mondo sta ottenendo risposte diverse, adeguate e immediate, come ad esempio in Svezia e in Germania dove Greta e “gretini” sono stati sollevati dall’asfalto che occupavano illegalmente, sgomberati ed arrestati. Stanno speculando sulla realtà di un cambiamento climatico innegabile e in atto ormai da decenni e negazionista diventa colui che, con dati alla mano confermati da migliaia di studiosi e alcuni premio Nobel eccellenti, si contrappone a chi tale cambiamento vuole addebitare esclusivamente all’uomo ed ai suoi comportamenti accusandolo di soffocare la terra e stravolgere la natura: praticamente una formica contro un elefante! Certo, noi immettiamo C02 nell’atmosfera ma non cambiamo il corso dei cicli climatici, tanto è vero che, notizia non molto evidenziata dai media, il buco dell’ozono, del quale il CO2 sarebbe tra le maggiori cause, si sta chiudendo in modo ciclico e naturale e la chiusura completa è prevista in Antartide intorno al 2066 e sull’Artico entro il 2045.

Il tocco finale, nel tentativo fallito secondo me, per renderci l’estate ancora più stressante, è stata la creazione mediatica di un personaggio, un’attrice fino ad allora sconosciuta, la ventisettenne Giorgia Vasaperna, che in un dibattito organizzato dal Giffoni Film Festival ha affermato di soffrire di ecoansia facendo scorrere copiose lacrime sul suo volto e coinvolgendo nelle lacrime anche il ministro dell’ambiente Pichetto Frattin che si è commosso in quel momento pensando giustamente al futuro dei suoi nipoti. Devo dire che la sua è stata una grande interpretazione che però, sin da subito, in me qualche dubbio ha sollevato … dubbio diventato in seguito realtà quando in una sua intervista successiva, rilasciata in una puntata di Controcorrente su Rete 4, ha affermato di essersi nuovamente commossa nel vedere le api ferme per terra, annaspare e non riuscire a prendere il volo per il troppo caldo. Mi pare giusto a questo punto chiarire immediatamente: le api tollerano fino a 50 gradi e nell’alveare mantengono la temperatura fra i 33 e i 36 gradi. Quando è troppo caldo si mettono con le ali a ventaglio davanti all’alveare e sbattendole fino alla velocità di 12.000 battiti al minuto creano il fresco necessario. Le api non muoiono per il caldo del cambiamento climatico in atto, ma per l’incuria umana nell’uso continuo di pesticidi sulle piante che si diffondono attraverso il polline. Immaginiamo ora il percorso dei giovani nell’affrontare la vita e crearsi un futuro come un grande fiume da percorrere per raggiungere i propri obiettivi, e, immaginiamo i nostri giovani come tanti pesciolini che lo navigano. Ebbene, ci sono quelli che scelgono di seguire la corrente per non incontrare intoppi e si accontentano. Nella canzone che segue, sempre presa dal mio album del 1989, “Al Mio Caro Pianeta Terra, 10 Piccole Grandi Storie”, racconto invece di una pesciolina che per raggiungere i propri sogni non si accontenta di vivere nel ghetto di un mare inquinato che lentamente la sta distruggendo e risale il fiume lottando contro la corrente impetuosa … ecco, una pesciolina controcorrente che va alla ricerca di vita e di acque pulite dove realizzarsi e riposare e che invece andrà incontro alla morte, tradita proprio da quel fiume che le avevano raccontato fosse immacolato e che scoprirà ancor più sporco ed inquinato. Ma Pesciolina non si arrende e lotta fino all’ultimo respiro, soccombe e ritorna al suo ghetto galleggiando senza vita con il corpo rivestito di un colore verdastro: ma il suo sacrificio non sarà invano, bensì un esempio da tramandare ad altre pescioline sognanti … mai arrendersi se si vuole provare a cambiare il mondo e il proprio habitat, in meglio!

Pesciolina verdemare, quante volte hai sognato da sola di poter volare

Pesciolina verdemare, verso il fiume, laggiù dove tu volevi risalire.

Quanta noia nel mare per potersi fermare una vita in attesa, ma poi di che cosa?

Pesciolina verdemare raccontavi alle amiche di un mondo tutto da scoprire.

Pesciolina verdemare, di cascate e di acque pulite dove respirare…

Molto meglio di un mare che non ha più niente da dare

alle voglie di un cuore che non si vuol rassegnare, ed è per questo che…

Tu, pesciolina, corri incontro al mondo, attacchi il fiume e non ti fermi più,

sfidi il tempo e quello che sarà, controcorrente vai.

E, pesciolina, tu non sei cristallo che al primo colpo in mille pezzi andrà …

Pesciolina, sei la novità … Controcorrente vai!

Pesciolina verderame tu galleggi alle stelle con gli occhi pieni di stupore.

Pesciolina verderame ti ha tradito il respiro del fiume che volevi amare …

e pian piano ritorni fra le braccia del mare,

Io ti vedo sparire ma saprò raccontare alla gente che tu…

Tu, pesciolina, corri incontro al mondo, attacchi il fiume e non ti fermi più,

sfidi il tempo e quello che sarà, controcorrente vai.

E, pesciolina, tu non sei cristallo che al primo colpo in mille pezzi andrà …

Pesciolina, sei la novità …

… Controcorrente vai!

Pesciolina, sei la novità …

… Controcorrente vai!

Cari attivisti per l’ambiente, cara Giorgia Vasaperna, cari gretini … per raggiungere gli obbiettivi preposti in accordo con i propri ideali e la propria coscienza non esistono scorciatoie. Esistono fiumi di vita da risalire con molte difficoltà e sacrifici da affrontare. Quando nel 1967 ho scelto di fare il cantautore libero da sinistrorse imposizioni politiche sapevo benissimo a cosa sarei andato incontro, ma ho rigettato la corrente favorevole, ho affrontato controcorrente rapide impetuose e, pur se con tanta fatica, ho raggiunto ugualmente gran parte dei miei obbiettivi, due in assoluto: la coerenza e l’onestà con me stesso mai venuti a mancare ed ora lasciati in eredità passando il testimone a un vecchio lupo di vita …

Capitan U 1947