AGIAMO per i Giardini Montanelli

A seguito della tempesta del 25 luglio scorso, che ai Giardini Montanelli ha causato danni particolarmente severi, con almeno il 20% di alberi persi, il Consiglio Direttivo di AGIAMO ribadisce che il rinnovato impegno straordinario dell’associazione si concentrerà esclusivamente sui Giardini Montanelli. Ferme restando le attività di manutenzione sul campo già programmate, AGIAMO ha avviato uno studio arboreo professionale specifico (agronomo Luigi Bonanomi) che, ovviamente, comporterà esborsi non preventivati. Anche il ripristino delle nostre due aiuole (con oltre 230 rose) avranno bisogno di interventi straordinari. AGIAMO si rende inoltre disponibile a parteciare al finanziamento di eventuali progetti approvati, e sensati, dedicati ai Giardini Montanelli. La formula giusta è AxGxB = AGIAMO per i Giardini, Giardini per Bene. Se volete sostenerci in questa situazione straordinaria, potete effettuare un versamento libero al seguente

IBAN: IT18P0569601623000004385X12 intestato ad AGIAMO.

Enrico Pluda

Presidente del Consiglio Direttivo di AGIAMO