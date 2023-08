Piazza Duomo: imbrattato arco Galleria Vittorio Emanuele. Salvini “Vergogna” Fontana “Devono pagare”

Blitz di tre writer nella serata di ieri, in azione sull’arco di ingresso della galleria Vittorio Emanuele II, in piazza Duomo. Filmati dalle persone presenti nella piazza, i tre, intorno alle 22.30, sono stati visti in azione sulla sommità della Galleria dove hanno lasciato scritte e tag con bombolette spray prima di dileguarsi. Sul posto la polizia locale, a seguire i pompieri sono intervenuti con l’autoscala per una ricognizione dei danni.

“Vergogna senza fine. Faremo di tutto perché le Forze dell’Ordine prendano questi teppisti, che devono avere una lezione che si ricorderanno per tutta la vita, a base di carcere, multa e servizi sociali a favore di disabili e anziani. E se minorenni, che paghino mamma e papà, evidentemente un po’ distratti”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini commenta sui social l’imbrattamento della Galleria avvenuto questa notte.

– “Devono pagare fino all’ultimo centesimo”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo che ieri notte “dei deficienti – scrive Fontana sui propri profili social – hanno vandalizzato la facciata di Galleria Vittorio Emanuele”. “Li prenderemo. Non possiamo accettare che le nostre città e la nostra cultura sia continuamente imbrattata e vandalizzata. Massimo della pena”, conclude il governatore.