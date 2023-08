Milano, grave rapina zona navigli, De Corato: Sala chieda pattuglie e presidi militari, per controllo territorio dopo il nulla del centrosinistra

Apprendo di una nuova rapina avventa in zona navigli ai danni due ragazze da parte di due nordafricani. La situazione è evidentemente fuori controllo per il troppo tempo di inazione del centrosinistra. Sala chieda al ministro competente di ripristinare le pattuglie e i presidi militari. Serve il controllo del territorio per far fronte a questa importante emergenza che quotidianamente viene vissuta da chi si trova a Milano (cittadini e turisti). Così l’On. di Fratelli d’Italia, ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera e membro della Commissione d’inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia, Riccardo De Corato, in merito alla rapina avvenuta in via De Cristoforis ai danni di due ragazze russe.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845