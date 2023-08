Aggressioni e furti a Milano

VIA PADOVA, AGGREDISCONO TITOLARE INTERNET POINT E RUBANO 3 CELLULARI

– Domenica sera, poco prima delle 20.30, un internet point in via Padova è stato rapinato da 4 nordafricani, stando alla descrizione fornita alla polizia dal titolare, un 48enne egiziano, che prima è stato minacciato verbalmente dal quartetto, per farsi consegnare 3 cellulari, poi colpito con una bottiglia di vetro al braccio destro e al labbro inferiore. L’uomo è stato portato in codice verde al San Raffaele.

VIA MEUCCI, DANNO FUOCO A 5 AUTO E FUGGONO: INDAGA LA POLIZIA

– Domenica pomeriggio, intorno alle 14.30, si è sviluppato un incendio doloso in via Meucci, zona Ponte Nuovo, che ha coinvolto 5 autovetture. Alcuni residenti hanno chiamato la polizia dopo aver visto alcuni ragazzini armeggiare intorno alle vetture che hanno preso fuoco. Alla vista della volante, i giovanissimi piromani sono fuggiti, facendo perdere le loro tracce.

STAZIONE CERTOSA, FURTO DA 3MILA EURO IN BAR: MINACCIATO TITOLARE

– Lunedì notte, poco dopo l’1.30, è scattato l’allarme del bar della Stazione di Milano-Certosa. Il titolare, un cinese di 33 anni, giunto sul posto ha trovato 4 persone che stavano armeggiando con la macchinetta cambiamonete. Il quartetto lo ha minacciato verbalmente prima di scappare con un bottino di 3.000 euro.

VIA FALCK, 20ENNE AGGREDITO E RAPINATO DI OROLOGIO E CATENINA

– Ieri mattina, intorno alle 4.20, un 20enne egiziano è stato aggredito e rapinato in via Falck, zona Gallaratese. Il ragazzo ha raccontato alla polizia di essere stato colpito con calci e pugni da 3 marocchini che lo hanno derubato dell’orologio e di una catenina che portava al collo, per un valore totale di 400 euro. Il giovane egiziano è stato portato in codice verde al San Carlo.

VIA DE CRISTOFORIS, TURISTE RUSSE AGGREDITE E RAPINATE

– Lunedì notte, intono alle 2.45, due russe di 24 e 22 anni sono state aggredite e rapinate in via de Cristoforis, non lontano dalla Stazione Garibaldi. Il custode di uno stabile ha sentito delle urla e ha trovato le due giovani stese a terra. Alla polizia le ragazze hanno raccontato di essere state avvicinate da due nordafricani che le hanno derubato della borsa e del telefono. Quando hanno tentato di reagire sono state buttate a terra. Entrambe sono state portate in codice verde al Policlinico.

(fonte mianews)

