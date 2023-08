Viale Monte Ceneri: ambulanza si ribalta dopo incidente sulla circonvallazione

Un’ambulanza si è ribaltata a Milano in viale Monte Ceneri, lungo la circonvallazione esterna, in un incidente avvenuto sabato sera all’angolo con via Bartolini intorno alle 21:30. Il mezzo si è scontrato con un’auto e dopo l’impatto si è rovesciato sul fianco destro.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte sei persone: un ragazzino di 11 anni, tre ragazzi di 20, 24 e 32 anni e due uomini di 52 e 55 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, diversi mezzi di soccorso del 118 e i vigili del fuoco per aiutare i soccorsi.

I sanitari hanno disposto il trasporto in ospedale di due persone in codice giallo e i feriti sono stati portati al Niguarda e al San Carlo. Sono in corso accertamenti da parte della polizia per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.